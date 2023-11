Keerulised lumeolud tekitasid Tallinna-Narva maanteel ka liiklusseisakuid

Enam kui paaritunnine liiklusummik tekkis enne südaööd Tallinna-Narva maanteel Tüükri külas. See jääb Padaoru lähistele, kuhu 13 aastat tagasi jäi kinni umbes 600 liiklejat. Ettevõtte Verston hooldatavas mäepealses maanteeosas seekord olukord nii hulluks ei läinud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Päästeameti välijuhi Valvi Väli sõnul sõnul tulevad probleemid sellest, kui talvistes teeoludes ei arvesta inimesed oma sõiduoskuste ja sõiduki võimetega.

"Seal juhtuski nii, et sõiduauto jäi lumme kinni. Sellega tekkis ummik, kuhu jäi kinni viis autot. Siis jäid ka rekad kinni ja nii see pikemaks venis. Ja kui reka juba risti läheb, siis on mõlemad sõidusuunad kinni," rääkis Väli.

Verstoni tegevjuht Tarvi Kliimask ütles, et inimesed said lõpuks siiski ilusti liikuma.

"Ühegi inimesega midagi ei juhtunud ning ka autod jäid terveks. Meil on üle Eesti partnereid, kes rasketel hetketel kohe appi tõttavad. Ka seekord oli valla traktor esimene, kes kohale jõudis, ja minu arvates said asjad päris kiiresti liikuma," sõnas Kliimask.

Viru-Nigula vallavanema Einar Vallbaumi hinnangul saanuks ummikut vältida ettevaatlikumalt sõites.

"Teehooldus oli korras, teehooldajatele samuti kiitus. Ma tulin ise ka poole kümne ajal Rakverest, siis vilkuritega autod sõitsid. Aga ilm oli nii tõsiselt tuules ja tormis, et need teehooldusmasinad ei saanud täiskiirusel sõita, et mitte võtta riske, ja lihtsalt ei jõuta igale poole. Inimesed peaks sellega arvestama, et meil on neli aastaaega: talv, kevad, suvi, sügis," rääkis Vallbaum.

Osa Lääne-Virumaalt Narva suunas liikuma pääsenud autosid jäi ummikusse ka Kohtla-Järve külje all. Kuid pärast väikest lumepausi pääseti sealtki liikuma. Päästeamet paneb südamele, et kehvade ilmaoludega kaalutaks hoolikalt, kas on vaja sõitma minna.

"Kui on kindlasti vaja sõita, siis vaadake, et oleks paak täis, et oleks telefon laetud ja et oleks ka telefoninumber 1247 meeles. Need on esmased, mida vaja on," ütles Valvi Väli.