Konteineri külge külmuvad biojäätmed toovad prügivedaja tühisõiduarveid

Nõmmekas Eike sai nädala eest oma jäätmevedajalt kirja, et tema biojäätmete konteinerit ei õnnestunud tühjendada, sest jäätmed olid konteineri sisse kinni jäätunud. Sellega kaasnes tühisõidu arve, mis on pool tavapärasest prügiveoarvest. Eike peab seda ebaõiglaseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meil on lepingus selline klausel, et tühjendajad, iga kord kui tühjendavad konteineri, panevad sinna uue puhta biolaguneva jäätmekoti sisse. Aga probleem on ilmselt selles, et see kott hakkab seal ju lagunema ja jäätmed on ikkagi niisked. Nii et kui nad kallavad selle tühjaks, siis see keskkond seal konteineris on ligane. Kui see uus kott selle liga sisse tuleb, ja siis tuleb pakane peale, siis külmabki kogu kupatus sinna sisse ära," rääkis Eike.

Eikel head lahendust võtta ei ole ja suurem osa talve on ju alles ees. Tema jaoks on küsimus põhimõttes.

"Tahaks olla korralik. Inimese loomuses on olla ju korralik. Tahaks ju ka võtta osa sellest planeedi päästmisest. Aga ma ei ole nõus seda konteinerit tuppa sulama viima. Ma lihtsalt ei ole nõus," sõnas ta.

Prügivedaja, kes teenindab mitmeid piirkondi nii Tallinnas kui ka Viimsis, tõdeb, et seda probleemi on praeguse pakasega ette tulnud kümneid kordi.

"Iga kord, kui kliendil on jäätmed mahuti külge kleepunud või külmunud, klient saab tühisõiduarve. Meie jäätmeid ei saa tühjendamisel ja meie vastavalt siis teavitame klienti," ütles TJT juhatuse liige Marti Viirmäe.

Probleemidena nimetab Viirmäe kas vooderduskottide puudumist või niiskuse kogunemist konteineri ja vooderduskoti vahele.

"Sellisel juhul on soovitatav need biojäätmed koguda mitte lahtiselt sinna suure vooderduskoti sisse, vaid ka need biojäätmed panna siis väikeste kottidega mahutisse," lausus Viirmäe.

Eike oma tühisõiduarvet vaidlustanud ega kusagile kaebust esitanud ei ole, küll aga on teisi Eike-suguseid, kes on.

Nõmme linnaosavanem Karmo Kuri ütles, et jäätmevedaja peaks sellised arved tühistama. "Jõudsime Tallinna strateegiakeskusega, kelle valdusalas järelevalve tegemine on, ka konsulteerida, ja nemad ka TJT-le selle info edasi andsid, et sellise juhtumi pärast tühisõiduarvet esitada ei tohiks," ütles Kuri.

Jäätmevedaja aga pole arvete tühistamisega nõus ning plaanib linnaga edasi protsessida.

"Me pigem oleme seisukohal, et kui jäätmed on külmunud mahuti külge, siis kliendil on võimalik jäätmevedu tühistada. Aga selle eest, et jäätmed väljuksid mahutist ja mahuti oleks korras, selle eest vastutab ikkagi klient," ütles Viirmäe.