"Pealtnägija" leidis Herman Simmi jumalasulase rollist

Sotsiaalmeedia kasutajale, kes satub Saue Pauluse koguduse lehele, võib seal pühakirja ette lugev mees tunduda tuttav. Endine topeltagent Simm on alates 2022. aastast kõigest 20-liikmelise Saue Pauluse koguduse mittetulundusühingu juhatuse esimees ja loeb teenistustel õpetaja kõrval ka ise jumalasõna, läkitusi, vajadusel tõlgib külalispastoreid ja pakub armulauda.

Kui "Pealtnägija" Simmiga ühendust võttis, ei soovinud ta kaamera ette tulla, aga rääkis pikalt telefonis, eriti hea meelega jumalast. Erinevalt mõnest teisest kriminaalist ei ole tema usku pöördumine toimunud vanglas, vaid palju varem, sügaval nõukogude ajal.

"Vanglas oli mul isegi keelatud vahepeal kirikusse minek. Ja kui ma tulin välja, siis eks alguses ikka võõrastatakse natukene, aga see ei sega mul ju uskumast. Mul ei olnud ju midagi varjata. Mina olen oma, nagu öeldakse, karistused kätte saanud ja siin ma võin öelda raamatu sõnadega, et keda jumal armastab, seda ta ka karistab. See on üks ärakatsumise viise," rääkis Simm.

Ametliku versiooni järgi tabati Simm omal ajal, sest tema agendijuht - Vene välisluure ohvitser - tegi vea, teda hakati jälgima ja nii jõuti eestlaseni. Tagantjärele väidab Simm, et teadis juba poolteist aastat enne kinnipidamist, et on paljastatud, aga ei saanud teha midagi muud, kui jätkata riigireetmist ja oodata vahistamist.

"Sõita Venemaale? Kes mind seal ootaks? Minna kuhugi mujale - Europol, Interpol ja kõik suudavad nii palju tööd teha küll, et ükskõik, kus sa pesitsed, ikka saadakse sind kätte," põhjendas Simm paigale jäämist.

Tal oli sel ajal Eestis ka kaks vanainimest – ema ja tädi, kes sõltusid temast. "Ma olin neid kogu aeg toetanud ja ma ei saanud neid jätta siia kellelegi kuhugi. Ma võtsin seda asja rahulikult, tuleb mis tuleb. Teistele oli see muidugi täielik šokk, sest keegi mu perest ei aimanud mitte midagi taolist." Ka abikaasa oli Simmi sõnul väga üllatunud, kui juhtum avalikuks tuli.

Abikaasa Heete Simm peeti algul Keila Rõõmu Kaubamaja parklas koos mehega kahtlustatavana kinni, aga süüdistust naisele ei esitatud. Nüüd tunnistab Simm, et mõtles pärast kinnipidamist arestimajas endalt elu võtmisele, aga kõige tumedamal hetkel sai abi jumalalt.

"Kui teda ei oleks olnud, siis ei oleks ka mind enam siin olnud. Kus ma siis oleksin olnud? Ma olin alguses halvasti meelestatud, aga siis ühel ööl tehti mulle asjad selgeks, öeldi, mis mul on veel vaja teha siin ilmas ja näidati ka see, et kui ma oma enda poolt välja mõeldud teed jätkan, siis ei ole see minule mitte sugugi meeldiv," rääkis Simm, kinnitades, et see öine rääkimine oli talle ilmutus.

"Mulle öeldi lihtsalt, et ole rahulik, ära karda, sa tuled koju ja nii ka juhtus."

Herman Simm vanglast vabanemise päeval Autor/allikas: Madis Hindre/ERR

Vanglaaega meenutades rääkis Simm, et püüdis seal aidata kaasvange, kes õppisid koolis mõnda võõrkeelt näiteks.

Simm ei usu eriti, et vanglas saaks korralikuks kodanikuks õppida. "Vaadake, korralikuks kodanikuks õppimine vanglas, kui seal väga palju põhineb repressioonidel, see on natuke raske. See tekitab paljudes trotsi. Tuleb iseendaga tööd teha, et ei võta seda kurja endaga kaasa."

Vangistuses ka tõsise haiguse seljatanud Simm asus vabanemise järel elama abikaasa juurde Sauele. Ehkki ta arvas omal ajal, et tema kurikuulsuse juures on elu Eestis võimatu, siis kuuldavasti talle tänaval viltu ei vaadata.

"Otseselt ei ole mulle keegi tulnud rusikatega nina alla vehkima. Mõned võib-olla vaatavad natuke viltu, aga eks igaüks otsustab ise, mis ta teeb. Teine küsimus on ka selles, et mul ei ole põhjust häbeneda, ma olen oma tegude eest vastutuse võtnud," ütles Simm.

Küsimusele, kas ta tunneb, et talle on andestanud need, kelle ta reetis, vastas Simm eitavalt.

"Seda ma ei tunne ja mind jätavad need maised asjad natuke külmaks. Ma mõtlen parem sellele, mis ootab mind ees."

Värskete geopoliitiliste sündmuste valguses leiab ta, et rääkides liiga kõva häälega Ukraina aitamisest sõjas teeb Eesti vea.

"See on selge, et me oleme pooled valinud ja see on normaalne. Aga nagu öeldakse, umbes niimoodi teha, et veel rohkem kui vaja, üle pingutada nende asjadega, kas see on alati kõige õigem? Ma pean lugu nendest, kes aitavad, aitavad südamest, ja ei löö selle juures trummi," rääkis Simm.

Venemaa ja Putini tegevust puudutavale küsimusele vastates leidis Simm, et Putini tegevus kajastab peegelpildis lääne nõrkust. "Sõna otseses mõttes, kui lääs on nõrk, ei suuda teha seda, teist ega kolmandat, mis vaja oleks, siis on teine mees julgem seda ära kasutama."

Neli aastat vabaduses viibinud Simm elab pensionist, koguduse töö on tasuta, ja maksab tänini jupikaupa kohtutäituritele tagasi temalt kaitseministeeriumi kasuks välja mõistetud üle miljoni euro suurust kahjutasu.

"Mina oma eluajal kunagi ei suuda maksta, sest minu sissetulek on ainult pension ja ise teate, kuidas sealt pensionist miljonit kokku saada. See ei ole reaalne."

Simm usub, et teda jälgitakse siiani. "Mina nende asemel seda teeks," ütles ta, lisades, et jälgimine ei sõltu sellest, kas selleks on põhjust või ei ole.