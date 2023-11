Eesti ja Soome suurendavad Balticconnectori läbilaskevõimet

Kui seni oli Balticconnectori Eesti-Soome suunaline ülekandevõimsus talvel 55-60 GWh/ööpäevas ja suvel 65 GWh/ööpäevas, siis pärast torujuhtmes gaasivoo taastamist ning Eesti-Läti süsteemi ülevaatus- ja hooldustöid kujuneb turule antavaks ülekandevõimsuseks Eestist Soome suunal 70,5 GWh/ööpäevas, teatas Eesti põhivõrguettevõte Elering.

Võimsuse suurendamine saab võimalikuks pärast kahe TSO koostöös läbi viidud võimsusarvutusi ja põhivõrkude talitluse modelleerimist, mis näitasid Balticconnectori ühenduspunkti tehnilist läbilaskevõimet on võimalik suurendada, kommenteeris Elering. Arvestades 2024. aastal kavandatud piirkondlikke hooldustöid, saab suurenenud võimsust turule pakkuda alates 2024. aasta oktoobrist.

Vastupidisel suunal - Soomest Eestisse - on toru läbilaskevõimsus 78 GWh/ööpäevas, mis läheneb torujuhtme läbimõõtu ja projektrõhku arvestades maksimaalsele tehnilisele ülekandevõimsusele ning seda muuta ei plaanita, selgitas Elering

Balticconnectori ülekandevõimsuse suurendamine järgneb Läti ja Leedu vahelise gaasiühenduse tõhustamise projekti lõpuleviimisele (ELLI projekt), mis võimaldab üle regiooni transportida suuremaid gaasikoguseid. Eesti ja Läti vahelise gaasiühenduse läbilaskevõimet parandati samal ajal Balticconnectori valmimisega 2019. aasta lõpus.

Eesti Gaas tervitab võimsuse suurenemist

Balti riikides ja Soomes gaasi müüva ettevõtte Eesti Gaas juhatuse esimees Margus Kaasik ütles ERR-ile, et neile arusaadavalt meeldib gaasiühenduse tugevdamine.

"Ikka meeldib, kui infrastruktuur muutub paremaks. See teeb meie meele rõõmsaks," rääkis Kaasik.

Ta selgitas, et varasemalt on tulnud ette olukordi, kus Balticconnector on olnud nii-öelda umbes - sealt pole olnud võimalik kogu soovitud gaasi kogust läbi transportida, eriti on olnud piiranguid suvel. "Kuna me müüme Soomes gaasi arvestatavas koguses, siis see on meie jaoks oluline, kui sellesuunaline transpordivõimekus suureneb," tõdes ta.

Balticconnector suleti 8. oktoobril pärast seal tuvastatud leket, mille põhjuseks peetakse Hiina laeva Newnew Polar Bear järelveetud ankru tekitatud kahjustusi.

Eleringi pressiesindaja viitas turuteatele, mille kohaselt on Balticconnectori kõige varasem töölehakkamise aeg järgmise aasta aprill.