Sakkov: idapiiri sulgemine on Soome jaoks oluline murdekoht

See, et piir Venemaaga suleti neljapäeval kaheks nädalaks täielikult, on Soome ühiskonna jaoks oluline murdekoht, sest varem on Venemaa-poliitikas oldud pigem ettevaatlikud, ütles "Ringvaates" Eesti suursaadik Soomes Sven Sakkov.

Soome sulges ööl vastu neljapäeva kõik piiripunktid Venemaa piiril, alles jäi vaid kaubavedu läbi ühe piiripunkti.

Sakkovi sõnul on selline samm Soome ühiskonnas loomulikult vastukaja põhjustanud, sest Soome riik on seni silma paistnud pigem ettevaatliku Venemaa-poliitikaga. Piiri sulgemisele on samas ühiskonnas kindel toetus.

"Soome ühiskonna jaoks on see oluline murdekoht, sest läbi aastakümnete on Soome välispoliitika olnud ettevaatlik ja mõõdukas ja seda on peetud omaette väärtuseks. Nüüd on tulnud välja, et ka Soome riik võib teha väga tugevaid ja kiireid otsuseid," lausus Sakkov.

Sakkovi sõnul näitas enne piiri sulgemist tehtud uuring, et Soome elanikest pooldab piiri sulgemist 75 protsenti. Ka piiri sulgemisele eelnenud väikesed meeleavaldused näiteks Lappeenrantas olid organiseeritud pigem Soomes elavate venelaste poolt, kelle suhtlemine Venemaal elavate lähedastega muutub nüüd keerukamaks.

Ja kuigi idapiiri sulgemise päev, 30. november, langes kokku Talvesõja alguse aastapäevaga, siis Soomes pole sellele tähelepanu pööratud. Küll on aga selge, et Talvesõja mälestus on kujundanud ka soomlaste suhtumise Venemaa agressioonisõtta Ukraina vastu.

"Loomulikult teavad kõik soomlased 30. novembrit aastast 1939. See on põhjustanud ka Soome ühiskonna ühise ja väga selge lähenemise Venemaa agressioonisõjale Ukraina vastu. See on nende jaoks isiklik, sest see kõnetab neid ajaloo kaudu. Ühist on kahel 30. novembril see, et Venemaa avaldas Soomele survet ja Soome ei paindunud. Ma ei näe ka, et lähitulevikus mingeid muutusi Soome Venemaa-poliitikas võiks ette tulla," lausus Sakkov.