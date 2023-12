Tartu-Helsingi lennud ilmselt 1. jaanuarist veel ei alga

Hanke kohaselt peaks Tartu lennujaamast toimuma 12 lendu nädalas Tartust Helsingisse ja tagasi. Tartu on arvestanud, et saab riigilt aastas toetust 360 000 eurot ja teist sama palju tuleb välja käia linnal. Kui suurt hüvitist Finnair küsib, linn praegu ei avaldanud.

Hanke tingimuste järgi pidid lennud algama 1. jaanuarist, kuid vaid ühe pakkumise tõttu lükkub lennuliini avamine tõenäoliselt edasi.

"Me loomulikult lootsime, et on rohkem pakkujaid, aga küllap see olukord väljendab nii tänast olukorda nii lennundusturul kui ka majanduses laiemalt," ütles Tartu linnapea Urmas Klaas.

"Tuleb vaadata, kas hüvitise suurus, mida Finnair küsib, on vastavuses riigiabi reeglitega ja vastab nendele tingimustele, mida Euroopa Komisjon on sätestanud.

Nii et kõik need tööd on ees, on raske ette kujutada, et 1. jaanuarist võiks uut uudist jagada," lisas Klaas.