WSJ: USA inflatsioon võib järgmisel aastal naasta kahe protsendi juurde

USA tahab inflatsiooni viia kahe protsendi tasemele ning föderaalreserv võib saavutada oma eesmärgi juba järgmisel aastal. Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et peamiste kaubagruppide hinnakasv aeglustub, mõnes segmendis võib märgata ka hinnalangust.

USA-d tabas eelmisel aastal viimaste aastakümnete kiireim hinnatõus. Föderaalreserv karmistas seejärel rahapoliitikat ning inflatsioon hakkas taanduma. USA inflatsioon aeglustus oktoobris oodatust enam ning kaupade ja teenuste hinnad tõusid aasta varasemaga võrreldes 3,2 protsenti.

Tarbijahinnaindeks, mis ei hõlma toiduaineid ja energiat, tõusis 3,5 protsenti võrreldes aastataguse ajaga.

Majandusteadlased eeldavad, et kaupade hinnad langevad tõenäoliselt veelgi ning inflatsioon võib järgmisel aastal naasta 2 protsendi juurde. USA majandust ähvardab nüüd deflatsioon, see on inflatsiooni vastand ehk hindade langus. Mõnes kaubagrupis on deflatsioon juba kätte jõudnud, kodumasinad ja mööbel lähevad odavamaks, vahendas The Wall Street Journal.

Kogu majandust hõlmava deflatsiooni käigus väheneb ettevõtete kasum. Firmad koondavad siis töötajaid, et suurendada kasumimarginaali, majanduskasv aeglustub. Mõnes sektoris on aga tavaline, et hinnad hakkavad langema. Enne pandeemiat läksid paljud kaubad odavamaks, kuna globaliseerumine viis tootmise arengumaadesse ja tootlikkuse kasv vähendas kulusid. Pandeemia tõttu tekkisid aga tarnehäired, see tõi kaasa hindade järsu tõusu.

San Francisco keskpanga majandusteadlase Adam Shapiro uuringud näitavad, et 2021. ja 2022. aastal suunasid inflatsiooni arengut peamiselt tarnehäired. Pandeemiast tingitud tarnehäired aga leevenevad, intressimäärade tõusu tõttu väheneb ka nõudlus kaupade järele.

Finantsfirma UBS prognoosib nüüd, et USA inflatsioon taandub ning jõuab 2024. aasta neljandas kvartalis 1,7 protsendi tasemele. Pank eeldab veel, et USA-d tabab järgmisel aastal ka majanduslangus.