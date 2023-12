Sõja 650. päev: Meedia: Suurbritannia andis Ukrainale uued Martleti raketid

Oluline 5. detsembril kell 21.06:

- Ukraina peastaap: Ukraina õhuväed tabasid ööpäeva jooksul 22 Vene sihtmärki;

- Ukraina õhujõud tulistasid alla Odessa oblastit pommitada püüdnud Vene lennuki;

- Ukraina erioperatsioonide väed hävitasid Vene relvaladu Donetski lähedal;

- Öösel toimus ulatuslik Ukraina droonirünnak okupeeritud Krimmis asuvate Vene rajatiste pihta;

- Meedia: Suurbritannia andis Ukrainale uued Martleti raketid;

- ISW: Venemaa jätkab pealetungi Avdijivka suunal;

- Aseminister: Ukraina-Slovakkia kontrollpunkti blokaad peatati;

- Zelenski teeb videopöördumise USA senaatoritele;

- Venemaa pommitas Sumõ oblastit.

Ukraina peastaap: Ukraina õhuväed tabasid ööpäeva jooksul 22 Vene sihtmärki

Ukraina peastaabi teatel tabasid Ukraina õhuväed ööpäeva jooksul 22 Vene sõjalist sihtmärki, sealhulgas neli juhtimispunkti, kolm raketisüsteemi ja 15 Vene sõdurite ja sõjatehnika koondumispaika.

Vene raketiväed viisid läbi 2 edukat rünnakut Vene sihtmärkide pihta. Muuhulgas hävitati 11 Vene suurtükki ja tabati Vene juhtimispunkt, moonaladu, kaks elektroonilise sõjapidamise süsteemi ning kuus Vene sõdurite ja sõjatehnika koondumispaika.

Lisaks toimus ööpäeva jooksul 70 sõjalist kokkupõrget Ukraina ja Vene vägede vahel. Enim Vene rünnakuid toimus Avdijivka suunal, kus Vene väed ründasid 23 korda. Samuti ründasid Vene väed 13 korda Lõmani suunal, 13 korda Marjinka suunal ja üheksa korda Bahmuti suunal.

Venemaa tegi neli raketi- ja 53 õhurünnakut. Lisaks tulistas Venemaa 59 korda ööpäeva jooksul mitmikraketiheitjatest nii Ukraina vägede positsioonide kui asulate pihta.

Ukraina väed hoiavad jätkuvalt positsioone Dnepri jõe okupeeritud idakaldal Hersoni oblastis.

Ukraina õhujõud tulistasid alla Odessa oblastit pommitada püüdnud Vene lennuki

Ukraina õhujõudude juhataja kindral Mõkola Oleštšuk teatas sotsiaalmeedias Telegram ühe Vene lennuki alla tulistamisest õhus Maosaare lähedal.

Oleštšuki sõnul oli alla tulistatud lennuki puhul tegemist Vene Su-24M pommitajaga, mis püüdis teostada õhurünnakut Odessa oblasti lõunaosa puhta.

Ukraina erioperatsioonide väed hävitasid Vene relvaladu Donetski lähedal

Ukraina erioperatsioonide väed teatasid edukast rünnakust Vene laskemoonalao ja raketiheitja BM-21 Grad pihta. Ladu ja relvasüsteem hävisid rünnakus täielikult ning Ukraina avaldas ka salvestise toimunud plahvatusest.

Teate järgi leidis operatsioon aset Donetski lähedal ning Ukraina väed kasutasid selle läbiviimiseks ründedrooni.

Öösel toimus ulatuslik Ukraina droonirünnak okupeeritud Krimmis asuvate Vene rajatiste pihta

Venemaa väitis teisipäeval, et neutraliseeris okupeeritud Krimmi poolsaare ja Aasovi mere kohal üle 40 Ukraina drooni, mis on suurim seda piirkonda tabanud ööpäevane rünnak alates suvest.

Venemaa kaitseministeeriumi väitelt hävitati 22 Ukraina drooni ning ülejäänud 13 toodi alla Aasovi mere ja Krimmi kohal.

Samal ajal teatavad Krimmi ja Venemaa Telegrami kanalid, et öösel kostis Kertšis, Feodossias ja Starõi Krõmis plahvatusi. Sealhulgas teatati rohkem kui tosinast plahvatusest Kertšis ja mitmest võimsast plahvatusest Feodossias, kirjutas Ukraina portaal Unian.

Telegrami kanali Baza andmetel üritati kella viie paiku hommikul rünnata droonidega Krimmi naftabaasi.

"Morskoi Neftjanoi Terminali naftabaasi poole lendas kaks lennukitüüpi drooni. Vene vägi tulistas need alla. Esimene droon plahvatas õhus – naftabaasi territooriumile langesid ainult selle rusud, teine ​​kukkus 70 meetri kaugusele ühest mahutist. Keegi viga ei saanud," seisis teates.

Telegrami kanal Krõmski Veter kirjutab, et Kertšis sai kannatada Butoma-nimeline laevatehas Zalivi, mida Ukraina relvajõud on varemgi rünnanud.

Rünnaku tõttu suleti rohkem kui neljaks tunniks Krimmi sild. Liiklus peatati kell 3.25 ja taastati kell 7.37. Meedia teatel on see pikim aeg pärast esimest rünnakut Krimmi sillale 2022. aasta oktoobris.

Aastal 2014 Venemaa annekteeritud Krimmis asub ka Vene Musta mere laevastiku peakorter ning see on Lõuna- ja Ida-Ukrainas asuva Vene väe peamine varustuskanal. Ukraina alustas Krimmi poolsaare korrapärast kimbutamist, kui sai lääneriikidelt tõhusad relvad.

Krimmis said 10. novembril korraldatud öise operatsiooni tagajärjel pihta kaks Vene Musta mere laevastiku dessantkaatrit.

Varem teatati, et Kertši laevatehases asunud Vene raketilaeva Askold tabas tiibrakett SCALP-EG.

Ukraina õhutõrje tulistas öösel alla kümme Vene drooni

Ukraina õhutõrje hävitas öösel kümme Vene okupatsiooniväe saadetud ründedrooni, teatasid teisipäeva hommikul Kiievi õhujõud.

Kokku tuvastati rünnakus 17 Shahed-tüüpi ründedrooni ja kuus juhitavat õhutõrjeraketti S-300.

Aseminister: Ukraina-Slovakkia kontrollpunkti blokaad peatati

Ukraina ja Slovakkia piiril asuva Užgorodi-Vyšné Nemecke kontrollpunkti blokaad peatati ja veokid pääsevad läbi tavapäraselt, ütles Ukraina kogukondade, alade ja taristu arengu aseminister Serhi Derkatš esmaspäeva õhtul.

"Slovakkia kontrollpunkti blokaad peatati. Veoautode läbipääs Užgorodi-Vyšné Nemecké kaudu toimub tavapäraselt. Jätkame koostööd oma Slovakkia ametivendadega, et vältida edasisi proteste," kirjutas ta Facebookis.

Aseministri sõnul "ei kavatse Euroopa Komisjon teha muudatusi kehtivas kaubaveo liberaliseerimise lepingus, vaid vastupidi, väljendab valmisolekut kaitsta transpordi viisavabadust".

Viimast ütles volinik Adina Vălean pärast EL-i transpordiministrite nõukogu istungit.

"Selleks, et kõik need uudised teoks saaksid ning transpordi viisavabadus säiliks ja pikeneks, teeme nii mina kui Ukraina kogukondade, alade ja taristu arengu ministeeriumi meeskond eesotsas Oleksandr Kubrakoviga palju tööd telgitagustes ja suhtleme partneritega," ütles Derkatš.

Meedia: Suurbritannia andis Ukrainale uued Martleti raketid

Suurbritannia andis Ukrainale uued Martleti raketid, vahendas uudisteagentuur UNIAN esmaspäeval väljaande Times informatsiooni.

Artiklis märgitakse, et raketid on tõhusad võitluses mehitamata õhusõidukite vastu, mida Venemaa kasutab peaaegu iga päev Ukraina linnade ründamiseks. Samal ajal puudub ametlik teave nende rakettide Kiievisse toimetamise kohta.

UNIAN tõi samas välja, et Ukraina kaitsjad on neid rakette korra juba kasutanud Vene okupatsioonivägede droonide Orlan-10 vastu võitlemiseks 2022. aasta aprillis.

ISW: Venemaa jätkab pealetungi Avdijivka suunal

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Venemaa jätkab pealetungi Avdijivka suunal. 4. detsembril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed jõudsid Avdijivkast põhja pool asuva veehoidla lähedale. 4. detsembril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad veel, et venelased on edasi liikunud Stepove suunal. Vene sõjablogijad väidavad, et Avdijivka koksitehase ümbruses käivad ägedad lahingud, vahendas ISW.

Ukraina peastaap teatas, et riigi armee jätkab piirkonnas Vene vägede rünnakute tõrjumist. Ukraina korraldab ka vasturünnakuid.

Zelenski teeb videopöördumise USA senaatoritele

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teeb teisipäeval videopöördumise Ühendriikide senaatoritele, teatas USA senati demokraatidest enamuse liider Chuck Schumer.

USA administratsioon saatis esmaspäeval kongressile tungiva hoiatuse vajaduse kohta kiita heaks sõjaline ja majanduslik abi Ukrainale. Valge Maja toonitas, et Ukraina sõjalised jõupingutused end Venemaa sissetungi eest kaitsta võivad ilma selleta ohtu sattuda.

Schumer kinnitas, et administratsioon kutsus Zelenski senaatoritele kõnelema.

Ühendriikide sõjalise abi lõpetamine Kiievile võimaldaks Venemaa presidendil Vladimir Putinil võita sissetung Ukrainasse, hoiatas esmaspäeval Valge Maja riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan.

"Kongress peab otsustama, kas jätkata vabadusvõitluse toetamist Ukrainas osana 50 riigist koosnevast koalitsioonist, mille president Joe Biden on loonud või ignoreerida ajaloost saadud õppetunde ja lasta Putinil võita," ütles Sullivan Valges Majas ajakirjanikele.

"See on nii lihtne. See on nii karm valik ja me loodame, et kaheparteilisel alusel kongress teeb õige valiku," lisas Sullivan.

Valge Maja eelarvejuht Shalanda Young hoiatas varem päeval USA kongressi, et kui Ukraina abistamise uut rahastust enne aasta lõppu heaks ei kiideta, siis kahjustab see Kiievit lahinguväljal.

USA president Joe Biden palus oktoobris kongressil kiita heaks 106 miljardi dollari suurune riikliku julgeoleku rahastus, mille seas on toetus Ukrainale ja Iisraelile.

Venemaa pommitas Sumõ oblastit

Venemaa pommitas esmaspäeval taas Sumõ oblastit ning Venemaa rünnakute tõttu toimus 57 plahvatust, vahendas The Kyiv Independent.

Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1030 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 333 840 (võrdlus eelmise päevaga +1030);

- tankid 5587 (+7);

- jalaväe lahingumasinad 10 416 (+15);

- suurtükisüsteemid 7987 (+26);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 913 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 605 (+3);

- lennukid 323 (+0);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 6032 (+15);

- tiibraketid 1570 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 10 483 (+32);

- laevad / paadid 22 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 1148 (+7).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.