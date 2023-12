Krõbe elektrihind kimbutab soomlasi ka talvekuudel

Soome rahvusringhääling Yle kirjutab, et talvekuudel jääb elektri hind kõrgele tasemele ning hinnalangust tasub oodata märtsis. Keskmine hind jääb üle 10 sendi kilovatt-tunni kohta.

Elektrimüügifirma Lumme Energia analüütik Marko Pikkarainen ütles, et võrreldes novembriga tõusevad detsembri tulevikutehingute hinnad 37 protsenti. Energiafirma Väree portfellijuht Risto Kinnunen ütles, et juba novembris oli elektri hind eelmise sügisega võrreldes kõrgemal tasemel.

Kinnuneni sõnul on järgmistel nädalatel oodata külma ilma, tuult on vähe ja ka sademeid on vähe.

Külm ilm suurendab elektri tarbimist. Vähese tuule ja sademete korral ei toodeta palju ka tuule- ja hüdroenergiat. See kõik tõstab elektri hinda, vahendas Yle.

Yle kirjutab, et soomlaste elu võib kevadel minna paremaks. Siis sulab lumi ning suureneb hüdroenergia tootmine. Sooja ilma tõttu tarbivad inimesed ka vähem elektrit. Kinnunen tõi aga välja, et selle aja jooksul võib veel paljusid asju juhtuda, talvekuudel aga tuleb elektri eest maksta krõbedat hinda.

Pikkarainen ütles, et tulevikutehingud on tavaliselt talvel kõrgemal tasemel kui suvel. "Kuid olenevalt aastast võivad ka suvel kuuhinnad olla kõrgel tasemel. Nii oli see näiteks 2022. aasta augustis," rääkis Pikkarainen.