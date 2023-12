Tšehhi ja Slovakkia soovivad pikendada erandit Vene naftale

Kuigi Euroopa Liidus on kehtestatud sanktsioonid Vene naftale, saavad Slovakkia, Tšehhi ja Ungari jätkuvalt importida Vene naftat Družba (Sõprus) naftajuhtme kaudu. Erand kehtib seni, kuni riigid suudavad käivitada alternatiivsed tarneahelad.

Veel üks erand lubab Slovakkial eksportida Vene nafta töötlemisel toodetud saadusi teistesse riikidesse, kuid see erand lõpeb teisipäeval, vahendab Financial Times.

Tšehhi ja Slovakkia valitsused soovivad, et EL pikendaks seda erandit 12. Venemaa-vastaste sanktsioonide paketi vastuvõtmisel. Liikmesriikide juhid hakkavad arutama uut sanktsioonide paketti Euroopa Ülemkogu istungil, mis toimub 14. kuni 15. detsembrini Brüsselis.

"Kui meie ei ekspordi neid tooteid Tšehhi Vabariiki, siis see võib avaldada laiemat mõju kogu Kesk-Euroopa piirkonnale. See võib kasvatada hindu mitmes riigis," ütles Slovakkia ametnik Financial Timesile.

Samas Poola, Leedu, Läti ja Eesti on erandi pikendamise vastu.

"Oleme järjekindlalt kutsunud üles lõpetama igasugu koostööd EL-i riikide ja Venemaa vahel, eriti naftaga kauplemise valdkonnas. Peamine põhjus selle taga on lüüa Vene riigieelarvet, mida kasutatakse sõjalise tegevuse jaoks Ukrainas," ütles üks anonüümseks jäänud EL-i diplomaat.

Ungari kontsernile MOL kuuluv ettevõte Slovnaft, mis haldab Slovakkias naftarafineerimistehast, hoiatas, et sel tuleb peatada oma toodangu ekspordi juba alates kolmapäevast, kui erandit ei pikendata.

Järgmise sanktsioonipaketi üle käivatesse läbirääkimistesse kaasatud Euroopa Komisjoni ametnikud tunnistasid, et erandi pikendamise vastu on olemas teatud vastuseis, kuid nad usuvad, et see erand ei õõnesta sanktsioonipaketi vastu võtmist. 12. sanktsioonipaketi raames on plaanis keelata Vene teemantidega kauplemist ning karmistada G7 riikide kokku lepitud hinnalae rakendamist Vene naftale.

Slovnafti rafineerimistehas pole seni suutnud asendada Vene naftat muude riikide naftaga. Vene toornafta on oluliselt raskem kui mujal toodetav nafta, ning kergema nafta töötlemiseks vajalik tehase kaasajastamine nõuaks umbes 200 miljonit eurot.

Tšehhi valitsus teatas omakorda, et see soovib kiirendada Kesk-Euroopat Itaalia sadamalinna Triestega ühendava naftatoru kaasajastamist, mis võimaldaks loobuda Družba kasutamisest. Samas jõuavad tööd lõpule alles järgmisel aastal.