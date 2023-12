Euroopa liidrid lähevad Pekingisse hoiatusega lõpetada tasakaalutus kaubandussuhetes

Euroopa Liidu liidrid lähevad neljapäeval Pekingisse Euroopa Liidu-Hiina tippkohtumisele, mis on esimene silmast silma kohtumine alates 2019. aastast. Eesmärk on anda edasi sõnum, et 400 miljardi euro suurune kaubandusdefitsiit ei ole jätkusuutlik.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, Ülemkogu eesistuja Charles Michel ja kõrge esindaja Josep Borrell kohtuvad Hiina presidendi Xi Jinpingi ja peaministri Li Qiangiga neljapäeval Pekingis. Euroopa liidrite ülesanne on anda edasi hoiatus, et kui riik ei lõpeta madalate hindadega toodete tarnimist, siis võetakse ette kaitsemeetmed tariifide ja kasvõi kaubandussõja näol.

"Meil on tööriistad, et kaitsta oma turgu," ütles von der Leyen pressikonverentsil. Von der Leyeni sõnul on kaubandusdefitsiit kasvanud kahekordseks viimasel kahel aastal, küündides 400 miljardini, mis on ajaloo kõrgeim näitaja.

EL kardab, et selle tagajärjel ujutab Hiina Euroopa turu üle subsideeritud elektriautodega, päikesepaneelidega ja meditsiiniseadmetega ning see ohustab Euroopa tootmist ja töökohti, kirjutab The Guardian.

Ühepäevase kohtumise raames ei ole kavas üllitada ühisdeklaratsiooni ning ootused konkreetsete tulemuste saavutamise suhtes on madalad, ütles üks Euroopa Liidu ametnik Reutersile.

Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Wang Wenbin aga tõrjus pretensioone öeldes, et kaubandusdefitsiit on liidu enda süü, kuna majandusblokk on takistanud äridel Hiinasse eksportimist.

"Kui Euroopa Liit ühel käel kehtestab karme piiranguid kõrgtehnoloogia ekspordile ja teisel käel üritab suurendada eksporti Hiinasse, siis see ei tundu loogiline," vahendas Politico Wangi sõnu.