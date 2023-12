Investorid ennustavad kiiret intresside langetamist euroalal

Investorid ennustavad, et Euroopa Keskpank (ECB) hakkab langetama intressimäärasid juba märtsis ning kokku peaks intressimäärad langema järgmise aasta lõpuks 1,5 protsendipunkti. Ennustuste põhjuseks on Euroopa Liidu majanduse halvenev majandusseis.

Investorid ennustavad, et ECB hakkab langetama intressimäärasid juba tuleva aasta märtsis. Kokku ennustatakse järgmiseks aastaks keskmiselt kuus intressimäära langetust, mis peaks viima hoiustamise püsivõimaluse intressimäära praeguselt neljalt protsendilt 2,5 protsendini.

Intressimäärade kiire langetuse ootus lähtub Euroopa Liidu aina halvenevast majandusseisust.

Nii teatas Saksamaa statistikaamet kolmapäeval, et tööstussektori uute tellimuste kogus langes 3,7 protsendi võrra oktoobris võrreldes septembriga. Aastane langus moodustas koguni 7,3 protsenti. Tegemist on oodatust kehvema näiduga, sest Reutersi küsitletud majandusteadlased ennustasid tellimuste aastases võrdluses muutumatuna püsimist.

ECB nõukogu istung toimub järgmisel nädalal. Eeldatakse, et nõukogu jätab intressimäärad senisele tasemele, kuid istungi järel avaldamisele kuuluv uus keskpanga majandusprognoos näitab senistest madalamaid majanduskasvu ja inflatsiooni ennustusi.

Euroala inflatsioon on püsinud kolm kuud järjest allpool turu ootusi. Novembris oli euroala aastane inflatsioon ainult 2,4 protsenti. Samas toidu ja elektri hinnamuutusi mittearvestav baasinflatsiooni näitaja püsis oluliselt kõrgemal 3,6 protsendi juures. ECB sihib mõlema näitaja viimist kahe protsendi lähedale.

Investorite lootus kiirele intressimäärade langetusele sai kinnituse, kui seni rangete rahapoliitiliste vaadete poolest tuntud ECB juhatuse liige Isabel Schnabel nimetas inflatsiooni langust märkimisväärseks ja ütles, et intressimäärade edasine tõus on vähetõenäoline.

Saksamaa suurima kommertspanga Deutsche Banki ökonomist Mark Wall ütles Financial Timesile, et tema prognooside järgi peaks inflatsioon langema ka edaspidi, mistõttu intressimäärade langetus pole välistatud juba märtsikuisel ECB istungil.

Kuigi investorid ennustavad, et järgmisel aastal peaks hakkama langetama intressimäärasid ka USA ja Ühendkuningriigi keskpangad, on intressimäärade ennustatud langus euroalal kolmest peamisest lääneriikide kekspangast suurim. Kui varem arvati, et ECB hakkab langetama intressimäärasid viimasena, siis nüüd eeldatakse, et USA föderaalreserv ja Bank of England alustavad intressimäärade langetamist alles pärast ECB otsust.

"On väga suur võimalus, et me hakkame kirjeldama Euroopat 2024. aastal samamoodi nagu me kirjeldasime seda 2019. aastal. [Toona peeti Euroopat] piirkonnana, mida iseloomustas krooniliselt ebapiisav kogunõudlus," ütles Bank of America analüütik Ralf Preusser.