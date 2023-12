Jõulukuuse hind müügiplatsidel algab tänavu 15 eurost

Jõulukuuskede hind kaubanduskeskuste juures olevatel müügiplatsidel algab tänavu 15 eurost ja selle summa eest saab kätte kõige pisema puu. Soodsam on tuua kuusk riigimetsast, kus hind jääb kolme kuni 13 euro vahemikku.

Kõige soodsam viis jõulukuusk leida on see ise riigimetsast tuua. Hinnakiri on RMK-l muutumatu ehk sarnaselt eelnenud aastatele võib kuni meetrise kuuse metsast ära tuua kolme euroga, kuni kahemeetrine puu maksab kaheksa eurot ja kolmemeetrine 13 eurot.

"Riigimetsas hinda ei tõsteta," kinnitas RMK Tartumaa metsaülem Toomas Haas ERR-ile.

Tema sõnul on selle nädala seisuga varutud juba tuhatkond kuuske, aga kõige aktiivsem aeg on nädal enne jõule. Huvi on riigimetsa kuuskede vastu olnud aasta-aastalt stabiilne, keskeltläbi varutakse 10 000 kuuske.

Haas soovitas kuuse järele minnes lapsed ja lemmikloomad kaasa võtta, kuid palus arvestada, et väiksemad lapsed tasub seekord kukile võtta - lumi on sügav ja teed üsna lumised.

Jõulukuused kaubandusvõrgus Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

OÜ Kangro, mis müüb kuuski näiteks Tallinnas Balti jaama turul ja Keskturul, aga ka paljude suurte kaubanduskeskuste juures, küsib kuuse eest 15-110 eurot ning mõistagi on kuusk seda kallim, mida kõrgem see on.

Valikus on ka potikuused, millest väiksemad maksavad 15 ja suuremad 25 eurot.

Märksa enam tuleb välja käia nulgude eest - alates 65 kuni 120 euroni.

OÜ Artiston müüb kuuski nii Tallinna ja Tartu kui ka paljude väiksemate linnade kaubanduskeskuste juures. Nende hinnakirjas maksab soodsaim kuusk samuti 15 eurot, kuid kalleim on nelja-viiemeetrine kuusk, mille eest küsitakse 192 eurot.

Nulu hind Artistonil vahemikku 29-300 eurot ja lisaks on valikus ka 30-eurone Serbia kuusk ning 24-30-eurone torkav kuusk ehk hõbekuusk, mis müüja lubaduse kohaselt peaks olema kõige kauem värskena püsiv kuuseliik.

Samuti kaubanduskeskuste juures, aga ka iseteeninduspunktides jõulupuid müüv Eesti Kuusk OÜ hakkab keskuste parklates müügiga pihta reedest, aga on juba avanud oma e-poe, kus väiksemad kuused maksavad 25 eurot ja pikimad 50 eurot.

Horteses algavad jõulupuu hinnad 17,90 eurost ja selle summa eest saab 80-125-sentimeetrise kuuse. Hansaplantis on aga väikseim müüdav kuusk 150-175 sentimeetri kõrgune ja maksab 27,99 eurot.