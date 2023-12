Käibemaksu tõus peatab oodatava hinnalanguse

Statistikaameti andmetel jäi tarbijahinnaindeks novembris oktoobriga võrreldes samale tasemele. Kuid erinevalt teistest kaubagruppidest tõusid toiduhinnad 1,2 protsenti, mis on SEB analüütiku Mihkel Nestori sõnul üllatav.

"Maailmaturul nad ikkagi kukuvad ja juba eelmise aasta keskpaigast saadik. Ta on hästi suur komponent, üle 20 protsendi kogu tarbijahinnaindeksist ehk kui toit kallineb, siis ei saa ka inflatsioon kuhugi ära kaduda. Aga vaadates tõesti maailmaturu arenguid, on mul keeruline ette kujutada, et see hinnalangus üks hetk Eesti tarbijani ei jõua," ütles Nestor.

Coopi ostudirektori Oliver Risti sõnul on toiduhinnad odavnemas.

"On kindlasti kohti, kus võime näha veel hinnatõuse, niisamuti just tulenevalt saagikusest, räägime näiteks apelsinidest ja sellest tulenevalt apelsinimahla hinnast või tomatist ja tomatimahla hinnast. Aga suures plaanis näeme, et tegelikult on trend allapoole," ütles Rist.

Eelmise aasta sama kuuga võrreldes tõusis tarbijahinnaindeks neli protsenti. Nestori sõnul on hinnatase on jõudnud teatud platooni ja jäänud paigale. Sama arvab ka Luminori peaökonomist Lenno Uusküla.

"Sellest neljast protsendist hinnatõusust, mis on toimunud esimese poolaasta jooksul, novembrist maini tõusid hinnad kolmepoole protsendi võrra ja maist alates on hinnatase olnud tegelikult peaaegu sama või kasvanud ainult veidi," ütles Uusküla.

Järgmisel aastal jäävad hinnad pigem praegusele tasemele. "Oleme seal Euroopa Liidu keskmise taseme juures. Soome on meist jätkuvalt märksa kallim ja Läti-Leedu on odavamad, seal vahel me niimoodi paikneme," ütles Uusküla.

"Muidu me tõepoolest järgmine aasta võiksime siin mõnes kuus jõuda üsna nulli lähedale, aga just tulenevalt käibemaksu tõusust, mis valdavalt kantakse täna tarbijale üle, et see inflatsioon nulli pöördub, päris seda ilmselt lootust meil ka ei ole. SEB prognoos järgmiseks aastaks on 4,5 protsenti inflatsiooni," sõnas Nestor.

"Hinnatõus käibemaksust tulenevalt soovitakse kindlasti kõikide jaekettide poolt minimeerida. On kindlasti kategooriad, on tooteid mille hindu ei muudetagi, aga päris oletamata see kindlasti ka ei jää," ütles Rist.