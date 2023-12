MKM leevendas õiglase ülemineku fondi toetuste taotlemise tingimusi

Seni on Ida-Virumaa ettevõtjad taotlenud õiglase ülemineku fondist raha üsna tagasihoidlikult ning oli oht, et see jääbki kasutamata. Eriti puudutas see keskmisi ja väiksemaid ettevõtteid, vahendas "Aktuaalne kaamera"

Leevendused muudavad taotlemise lihtsamaks ning võimaldavad palju suuremal hulgal ettevõtetel fondist raha küsida.

Valitsuse Ida-Viru esindaja Jaanus Purga hinnangul peaks taotlejate sekka lisanduma nii tootmis- kui ka turismiettevõtteid.

"Taotlejate ring laieneb ja laieneb päris märkimisväärselt. Kui me enne tegime niimoodi, et toetus oli suunatud töötlevale tööstusele peaasjalikult ja ülejäänud oli kõik välistatud, siis nüüd on välistatud ainult mõned üksikud asjad ja ülejäänud valdkonnad on kõik lubatud. Ehk siis tee investeering, tee töökohtasid, arenda mitmekesist ettevõtlust ja oled teretulnud Ida-Virumaale," rääkis Purga.

"Teine asi on see, et toetus ühe loodud töökoha kohta suurenes umbes 50 protsenti ja seda on väga palju. Kolmas hästi märkimisväärne asi on see, et ka taotlust ettevalmistavad kulud on nüüd abikõlbulikud. Loodetavasti on olemas päris suur ringkond ettevõtteid, kes nüüd sinna liituvad," ütles Purga.