Mihkelson: Venemaa ei ole sellises isolatsioonis nagu me tahaks

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ütles "Ringvaates", et Putini visiit Araabia Ühendemiraatidesse ja Saudi Araabiasse näitab, et Venemaa ei ole sellises isolatsioonis nagu lääneriigid sooviks.

Venemaa president Vladimir Putin külastas kolmapäeval Araabia Ühendemiraate (AÜE), kus toimub praegu ka ÜRO kliimatippkohtumine COP28. Putin pidas riigi valitsejatega naftakõnelusi. Peale AÜE külastamist lendas Putin kohtuma Saudi Araabia kroonprintsiga.

Mihkelsoni sõnul tuletab Putini vastuvõtt AÜE-s meelde, et maailm ongi päris erinev ja kui lääs ootab Putinile sanktsioone, siis nii Saudi Araabia kui Araabia Ühendemiraadid on olnud viimase kahe aasta jooksul Venemaale kasulikud partnerid.

"Mõlemal juhul on tegemist väga mõjukate nii regionaalsete riikide kui ka eelkõige naftatootjatega. Ma arvan, et üks põhiteema, mis Putinil kohtumisel oli oli see, et jällegi kuidas nafta hinda natuke ülespoole saada ehk naftatootmist vähendada," ütles Mihkelson.

Venemaa ei ole sellises isolatsioonis nagu meie tahaks ja nende mõju Lähis-Idas on arvestatav, sõnas Mihkelson. "Ma ei mäleta tõesti, et Ameerika Ühendriikide presidenti sellisel moel oleks viimasel ajal sealkandis vastu võetud. Me peame sellele reaalsusele otsa vaatama ja see on tõsiasi, et Venemaal on seda toetust, mis meile ei pruugi meeldida, aga rõhutab, et peaksime koos liitlastega – eelkõige Ameerika Ühendriikidega – enamat tegema, kui seni oleme suutnud."

Venemaa mõju Lähis-Idas on kasvav, märkis Mihkelson. Tõenäoliselt arutati kohtumistel ka seda, kuidas vastanduda lääneriikide mõjule. "Kindlasti Venemaa otsis kindlamat, selgemat toetust oma agressiooni jätkamisele Ukrainas," sõnas Mihkelson.

USA viisidilt naasnud Mihkelsoni sõnul on Ameerika Ühendriikides tunda, et presidendivalimised on täies hoos alanud ning vabariiklaste partei otsib võimalust, kuidas praegust administratsiooni mõjutada. "Peaasjalikult immigratsiooni ja lõunapiiri teemadel, need on kahjuks seotud tõesti abi andmisega nii Ukrainale, Iisraelile kui ka Taiwanile," rääkis Mihkelson.

"Minu kohtumised kongressis paar päeva tagasi andsid veendumuse, et vaatamata nendele uudistele, mis sealt on tulnud, siis eks see abipakett lõpuks kokku lepitakse. Mis on murettekitav – samal ajal, kui näeme Putinit laiutamas Lähis-Idas, siis Ameerika Ühendriikidel kõige kõrgemal tasemel on jätkuvalt raske välja öelda, et peame tegema kõik selleks, et võita ja Venemaa sõjas Ukraina vastu viia lüüasaamisele," ütles Mihkelson.