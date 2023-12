Helme: erakorraliste valimiste tõenäosus on vähenenud

EKRE esimees Martin Helme tõdes ETV saates "Esimene stuudio", et EKRE soovitud erakorraliste valimiste tõenäosus on vähenenud. Samas lubas ta, et EKRE jätkab obstruktsiooniga riigikogus ka tuleval aastal.

"Erakorraliste valimiste tõenäosus on vähenenud. Ärme ütle, et see on null, aga vähenenud. Sest rikutud on süstemaatiliselt riigikogu kodu- ja töökorra seadust, mille tõttu neil on õnnestunud liikuda selle tempoga, millega nad on liikunud. Ja teiseks president üsna selgelt andis mõista, et ta kuulutab riigieelarve sellisel kujul välja, mistõttu see ei tule enam riigikokku tagasi," ütles Helme.

"Aga see ei tähenda, et meie võitlus tänase valistuse hullumeelse majanduse, hullumeelse maksupoliitika, hullumeelse perepoliitika vastu ära lõpeb, ei lõpe," lisas ta.

Saatejuht Mirko Ojakivi küsis, kas kõik eelnõud, mis tuleval aastal valitsusest tulevad, saavad venitamistaktika osaliseks.

"See on üks neid väheseid kange, mis meie käes veel on, jah," vastas Helme.

Rääkides riigieelarve eelnõule eelnenud obstruktsioonist, ütles Helme, et teeb seda Eesti inimeste huvides.

"Meie kurname valitsust, et valitsus ei saaks kurnata Eesti inimesi," lausus Helme.

"Meie ei tegele sellega, et me lihtsalt niisama teeme valitsusele töötakistust. Meie takistame Eesti inimesi vaesemaks tegeva, Eesti majandust põhja ajava, maksutõususid toova, peredelt kärpiva eelarve vastuvõtmist. Me ei takista tööd, me takistame allakäiku Eestis," sõnas ta.

Helme tõdes, et obstruktsioon, ehk kurnamistaktika on kurnav ka EKRE saadikutele. "Selle kurnamise eesmärk on, et teine pool lõpuks ära väsiks ja järgi annaks. Aga ma võin öelda, et me peame vastu," lausus Helme.

"Muidugi on see kurnav. Aga mina mõtlen sellele niimoodi, et meie valija ootus on see, et me seda tööd niimoodi teeksime ja et me nende huvide eest seisaks. Ja see on praegu see viis, kuidas me saame seista nende eest," rääkis Helme.

Helme sõnul peaks venitamistaktika viima selleni, et president jätaks valitsuse usaldushääletusega seotud eelnõud välja kuulutamata.

Helme käis kolmapäeval president Alar Karisega ka kohtumas. "Selle tunnetuse ma sealt sain, et ta soovib, et see eelarve võetaks vastu, eelarve hakkaks kehtima. Ta ei otsi võimalusi seda eelarve kehtima hakkamist kuidagi takistada," sõnas Helme.

Ojakivi viitas, et EKRE ei ole suutnud seni ühtegi valitsuse otsust ära hoida ning tõi näiteks, et tulumaksu ja käibemaksu on juba tõstetud.

"Noo, päris nii see ei ole. Automaksu ei ole. Ja sedasama tsensuuriseadust (Helme peab silmas nn vaenukõneseadust – toim.) nad ei julge usaldusega parlamenti panna. Aga palju olulisem on see, et me oleme suutnud need halvad otsused ja halvad protsessis siiski viia praktiliselt iga viimase valijani ja sellel on olnud ülikõrge poliitiline hind, mida valitsus on maksnud," ütles Helme.

"Meie seisame Eestis praegu põhiseaduse kaitsel, demokraatia kaitsel, selle kaitsel, et meil on reeglite põhine poliitika ja teine pool rullib. Need nii-öelda läbirääkimised, mis meil on olnud vanematekogus või ka parteide juhtide tasandil, näevad välja nii, et meie ütleme, et need ja need asjad on ühiskonna kummuli keeranud, nende juurde tuleb tagasi minna, midagi nendest tuleb tühistada, midagi tuleb ümber teha, midagi tuleb edasi lükata. Ja vastuseks öeldakse lihtsalt "ei, me isegi ei aruta seda, teie peate lõpetama"," rääkis Helme.

"Need ei ole läbirääkimised. See asi ei ole kompromiss, kui me niimoodi suhtleme. Ja sellises olukorras minu vastus on aga vat ei lõpeta," lisas ta.

Helme sõnul on ta endiselt seisukohalt, et samasooliste abielu seadus tuleb tühistada. "See seadus on ühiskonda lammutav ja ilma Eesti inimeste loata tehtud seadus, mis on äärmiselt räigelt inimeste väärtusi solvav ja ka põhiseaduse mõtteid rikkuv," sõnas Helme.

Helme ütles, et EKRE samasooliste abieluga lihtsalt ei lepi ning lubas vastasseisu jätkumist.

Ühe EKRE tähtsama poliitilise prioriteedina nimetas Helme ka vaenukõneseaduse vastu võtmise takistamist. Samas ei saa tema sõnul olla selle ära jätmine olla töövõiduks, mis EKRE obstruktsiooni rigikogus lõpetaks.

Riigikogu esimees Lauri Hussar (Eesti 200) ütles kolmapäeval saates "Otse uudistemajast", et pärast riigieelarve vastu võtmist parlamendis opositsiooni käitmine muutub ja et sellest on mõista andnud temaga rääkinud EKRE liikmed.

"Ma ei tea, kust ta seda võtab. Eks parlamendisaadikud suitsunurgas, kohvikus ja kuluaarides räägivad igasuguseid jutte omavahel. See on see soov, mis koalitsioonierakondadel on. Samasugune soov oli neil ka kevadel. Et tükid taga, teeme oma asjad ära, surume läbi, surume teistel kurgust alla need asjad ja pärast ütleme, et noh, nüüd läheme eluga edasi, lõpetage ära. Kevadel see ei töötanud neil. Ma arvan, et see ei tööta praegu ka nii," kommenteeris Helme.

"Ma arvan, et meie sõnum selle kohta, et niimoodi see ei lähe, hakkab neile kohale jõudma," lisas Helme.

Helme sõnul on ta endiselt seisukohal, et viimaste riigikogu valimiste tulemused ei olnud ausad.