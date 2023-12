Soome idapiiri sulgemine kütab endiselt kirgi

Valitsusse kuuluva Põlissoomlaste erakonna (Perussuomalaiset) on teravalt kritiseerinud abi-õiguskantslerit Mikko Puumalainenit, kelle vastuseisu tõttu ei saanud idapiiri varem sulgeda. Puumalainen ei olnud valitsuse eelnõuga rahul, kuna piirimeetmete karmistamine ei oleks tema sõnul taganud piisavat võimalust varjupaiga taotlemiseks.

Perussuomalaiste esimees, rahandusminister Riikka Purra kritiseeris juba siis abi-õiguskantslerit, nimetades sellist seaduse tõlgendamist idioot-liberaalseks ja teatas, et vajadusel tuleb valitsusel otsus langetada hoolimata õiguskantsleri arvamusest.

Soomerootslaste partei RKP juht Anna-Maja Henriksson teatas, et RKP ei taha olla valitsuses, mille otsused ei ole kooskõlas õiguskantsleri seisukohtadega ning toonitas, et piiri sulgemisel tuleb lähtuda õigusriigi põhimõtetest.

Vaatamata piiri osalisele sulgemisele jätkus sisserändajate saabumine ning kui õiguskantsler Tuomas Pöysti komandeeringust tagasi jõudis, kiitis ta piiri täieliku sulgemise heaks. Pöysti rõhutas siiski, et kui olukord paraneb, tuleb otsus üle vaadata enne tähtajaks seatud 13. detsembri saabumist. Poliitikavaatlejate hinnangul Pöysti samahästi kui päästis Soome valitsuskriisist.

Kired piiri sulgemise ümber ei ole sellegipoolest vaibunud. Perussuomalaiste parlamendisaadik Sheikki Laakso nõudis abi-õiguskantsleri vallandamist. Teine Perussuomalaiste saadik Mauri Peltokangas tõstatas küsimuse, kas tõesti saab ühe inimese tõlgendus valitsuse eelnõu tühistada.

Neljapäeval võttis sõna Soome kõrgema halduskohtu esimees Kari Kuusiniemi, kes tuletas meelde võimude lahususe põhimõtet, mis on üks õigusriigi alustaladest. Tema sõnul on äärmiselt ohtlik, kui poliitikud hakkavad nõudma seaduslikkuse järelevalvaja vallandamist kui selle järelevalvaja seisukohad neile ei meeldi.

Praeguse seisuga on Soome idapiir kinni kolmapäevani ehk 13. detsembrini.

Peaministripartei Kokoomuse parlamendisaadiku, sõjateaduste doktori Jarno Limnélli sõnul on raske öelda, mis pärast 13. detsembrit juhtuma hakkab. Tema hinnangul on ilmselge, et Venemaa püüab ka edaspidi Soomet mõjutada.

"Venemaalt võib kõike oodata, aga ei tasu liialt oletusi teha ja sellega ilmaasjata turvatunnet kahjustada," tõdes Limnell.