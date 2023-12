Koroona levik haiglate toimepidevust ei ohusta

Tartu Ülikooli kliinikumis on praegu koroonaviiruse diagnoosiga ravil 60 patsienti. Kliinikumi juhatuse liige ja anestesioloogia-intensiivravi professor Joel Starkopf rääkis ERR-ile, et koroonaviiruse kliiniline pilt on varieeruvam kui varasematel aastatel:

"Pooled või suur osa nendest nakatanutest nendel on koroona kaasuva haigusena, põhihaigus on mõni muu krooniline, ägenenud haigus," ütles Starkopf. "Nende haigete hulgas on ka viirusdemooniaga haigeid, meie nakkushaiguste osakonna peamised haiged on täna koroonahaiged ja seal käib kibe töö ja toimetamine."

Põhja-Eesti Regionaalhaiglas oli neljapäevase seisuga ravil 41 kroonaviiruse diagnoosiga patsienti. Covidit raskemalt põdevad patsiendid on viimastel nädalatel moodustanud 10-20 protsenti kõikidest haiglas viibivatest patsientidest, ütleb PERH.i infektsioonikontrolli talituse juhataja, doktor Mait Altmets.

"Viirus on tõesti olnud muutuses, et Omikroni tüvede tulekuga tundub tõesti, et see haiguskulg on olnud kergem, et viirus on valinud tee, kus ta tahab paremini levida, aga selle võrra on siis haigus kergem," ütles Altmets. "Teine moment on kindlasti ka see, et meil on paljud inimesed viirusega ju kokku puutunud, et see vähendab ka sellist raske kulu teket."

Nii Starkopfi kui Altmetsa sõnul haiglate toimepidevusele koroonaviiruse laialdase leviku tõttu praegu ohtu ei ole. Samas suurendavad koroonaviirusega patsiendid ka praegu haiglavõrgu töökoormust.

"Samas ei ole praegu sellist tunnet veel, et tuleks eraldi veel covidi osakondi looma hakata, et need patsiendid jagunevad ikkagi erinevate üksuste peale ära ja me saame selle majandatud, seetõttu haigla tööseisakuid või ravipiiranguid praeguses seisus ei ole veel vaja mõtlema hakata," selgitas Altmets.

PERH-is on eelmisest nädalast alates kehtestatud nii töötajate kui patseintide kaitseks maskikandmise kohustus. Tartu Ülikooli Kliinikumis on praegu maski kandmine haiglas viibides, näiteks külastusel, soovituslik.

Terviseameti gripikeskuse peaspetsialist Julia Gelleri sõnul on sügisest alates koroonaviirusesse haigestumine kasvanud, aga see ei ole drastiline kui võrrelda pandeemiaajaga. "Kui vaadata eelmisi kahte-kolme nädalat, siis juurdekasv küll jätkub, aga on lootust, et see tempo hakkab aeglustuma."