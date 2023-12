Ülo Kaasik: Eesti tööturul on raskemad ajad veel ees

"Tööturu seis on jätkuvalt väga hea. Hõivatuid on rekordilises mahus läbi ajaloo," ütles Kaasik lõppevat aastat iseloomustades. "Küll on palju inimesi, kes on aktiivselt tööd otsimas."

Kaasik märkis, et ka palgad on tõusnud ja ilmselt tõusevad jätkuvalt. "Palgatõusu surve jääb siiski püsima. Ka alampalga äsjane kokkulepe, mis tõstab alampalka 13 protsenti, selle mõjul tõusevad ka teised madalamad palgad," tõdes ta.

Samas kui palkasid ei saa langetada, siis ettevõtete kitsikus võib väljenduda töökohtade arvu vähendamises.

"Võib karta, et raskemad ajad tööturul on veel ees," ütles Kaasik. "Järgmisel aastal töötute arv kasvab ja töökohtade arv väheneb."

"Energiakriis, kiire hinnatõus, erinevad šokid kokku tähendavad, et paljude ettevõtete ärimudelid seniselt kujul enam ei tööta," ütles Kaasik. "Üldise kindlustunde puudus võimendab majanduslangust."

Eesti majandusel on keerulised ajad, aga sektoriti on olukord erinev. "Finantssektoril läheb hästi, töötleval tööstusel on rasked ajad," märkis Kaasik. "Kaupade eksport on paarikümne protsendiga languses, teenuste ekspordil on seni läinud veel üsna hästi."

"Eesti on väike avatud majandus, ise majandust üles upitada on keeruline. Majanduslanguse lõppemiseks peaksime nägema kaubanduspartnerite pööret paremuse poole," märkis Kaasik.