Opositsioon peab tuleva aasta eelarvet selle sajandi kõige kehvemaks

Opositsioon püüdis riigieelarve vastuvõtmist kõigiti takistada ja seda veel ka lõpphääletuse ajal, mis tuli esiti katkestada.

"Paar päeva tagasi saatsin ministritele kirja, kus viitasin, et suure tõenäosusega kuigi riigikogus riigikogu töö takistamine EKRE poolt ja opositsiooni poolt toimub, me riigieelarve sel nädalal vastu võtame. Palun hakkame tegema juba ettevalmistusi, et kõik need investeeringurahad, hanked oleksid aasta alguses juba ette valmistatud, et me hakkaks kõike selleks tegema, et see raha ka kiiresti meie majandusse jõuab," ütles Rahandusminister Mart Võrklaev (RE).

"See riigieelarve oleks pidanud olema suunatud majanduskasvule, majanduse taaskäivitamisele. Selle asemel me süvendame kriisi, me ei ehita midagi," ütles Keskerakonna fraktsiooni aseesimees Andrei Korobeinik. "Nii et tegemist on ajalooliselt vähemalt selle sajandi kõige kehvema eelarvega ja meie jaoks on see tegelikult väga kurb sündmus."

President Alar Karis otsustas jätta välja kuulutamata ühe riigieelarvega seotud valitsuse usaldusega vastu võetud seaduse. President leidis, et maamaksuseadust ja maksukorralduse seadust muutev seadus pole kooskõlas põhiseadusega, kuna see võeti vastu parlamendis menetlusreegleid rikkudes.

"Ei olnud mingit vajadust seda seadust siduda usaldushääletusega. Ühelt poolt see, et esiteks see summa, mis seal kirjas on, ei mõjuta kuidagi eelarvet ja ei ole ka seotud valitseva erakondade poliitilise suunaga, et see oleks vajalik teha," ütles Karis.

Reformierakondlaste hinnangul ei olnud kõnealuse seadusega mingeid probleeme ning tõenäoliselt läheb see täpselt samal kujul presidendile tagasi, kes peab siis otsustama, kas kuulutab selle ikkagi välja või pöördub riigikohtusse. EKRE loodab aga endiselt erakorralistele valmistele.

"Kui nüüd näpuga järgi ajada, siis president on olukorras, kus ta ei tohiks kuulutada välja riigieelarvet mitte ennem kui kõik riigieelarvega seotud seadused on ka heakskiidu leidnud. Praegu on üks seadus, mis on riigieelarvega seotud, jäänud välja kuulutamata, nii et riigieelarve see nii-öelda ära koputamine siin saalis ei ole viinud protsessi tegelikult noh, edasi," ütles EKRE esimees Martin Helme.