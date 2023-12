OPEC kutsus liikmeid lükkama tagasi COP28 fossiilkütuseid ohustav lepe

OPEC-i peasekretär Haitham al-Ghais ütles kolmapäeval saadetud kirjas, et kirjutab äärmise tungivuse ajel vastuseks COP28 leppe mustandile, milles kajastub mõte loobuda järkjärguliselt fossiilkütustest.

"Näib, et lubamatu ja ebaproportsionaalne surve fossiilkütuste vastu võib jõuda murdepunktini koos pöördumatute tagajärgedega, kui otsuse mustand sisaldab jätkuvalt varianti fossiilkütuste järkjärgulisest loobumisest," kirjutas Ghais.

Ta kutsus 13 riigist koosneva kartelli liikmeid aga ka kliimatippkohtumisest osa võtvaid liitlasi üles taunima ükskõik missugust teksti või valemit, mis võtab sihikule energia, sealhulgas fossiilkütused, selle asemel, et keskenduda hoopis kasvuhoonegaaside heidetele.

Ghais viitas oma kirjas teisipäeval avaldatud mustandile. Läbirääkijad avaldasid reedel ajakohastatud tekstiversiooni, milles on jätkuvalt sees erinevaid variante naftast, maagaasist ja kivisöest loobumiseks.

COP28 tippkohtumist võõrustavad Araabia Ühendemiraadid, mis on OPEC-i liikmesriik.

COP28 eesistuja Sultan Al Jaber on AÜE riikliku naftakompanii juht, kuid ta on varem öelnud, et fossiilkütustest järkjärguline loobumine on vältimatu ning see survestab kliimakohtumisel sõlmima seninägematut kokkulepet.

Tippkohtumine peaks kavakohaselt lõppema teisipäeval.