Välja kuulutamata seaduse arutelu põhiseaduskomisjonis jäi ära

Riigikogu põhiseaduskomisjoni istung, et arutada president Alar Karise poolt välja kuulutamata jäänud maamaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadust jääb presidendi kantselei esindaja haigestumise tõttu ära.

Algselt pidi esmaspäevasel põhiseaduskomisjoni istungil osalema presidendi kantselei siseosakonna juhataja asetäitja Mall Gramberg. Põhiseaduskomisjoni nõunik ütles ERR-ile, et eeldatavalt paraneb Gramberg neljapäevaks, mil ongi plaanitud esmaspäeval ära jäänud istung.

President Alar Karis andis eelmise nädala reedel heakskiidu neljale valitsuse usaldusküsimusega seotud seadusele, kuid jättis välja kuulutamata riigikogus 22. novembril samuti usaldusküsimusega seotuna vastu võetud "Maamaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse", mis pole kooskõlas põhiseadusega, kuna see võeti vastu parlamendis menetlusreegleid rikkudes.

President märkis seadust välja kuulutamata jättes, et põhimõttelise tähtsusega on küsimus, kas piiramatu obstruktsioon riigikogus annab valitsusele õiguse siduda eelnõusid usaldusküsimusega seni, kuni obstruktsioon kestab. Riigipea leiab otsuses, et valitsusel pole sellist õigust.

Karis ütles eelmisel nädalal peale parlamendierakondade esindajatega kohtumist, et ta ei saa anda mingeid lubadusi selle kohta, kas mõni seadus jääb välja kuulutamata või mitte, ent ta rõhutas, et soovib näha nende seotust riigieelarvega.