Teenuste ekspordi kasv aeglustus kolmandas kvartalis

Statistikaameti analüütik Jane Leppmets märkis pressiteate vahendusel, et kolmandas kvartalis kasvas teenuste eksport ja import enim telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuste tõttu. "Need on ka ühed peamistest teenustest, mida Eestist eksporditakse ja siia imporditakse. Nende seast müüdi ja ka osteti kolmandas kvartalis enim just arvutiprogrammide koostamise ja nõustamisega seotud teenuseid," lisas Leppmets.

Analüütik selgitas, et kolmandas kvartalis eksporditi kõige rohkem ehk 759 miljoni euro eest muid äriteenuseid, sh muid ettevõtlust abistavaid teenuseid. Järgnesid 673 miljoni euroga telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuste, sh arvutiprogrammide koostamise ja nõustamisega seotud teenuste, ning 578 miljoni euroga transporditeenuste, sh maanteel kaubaveoteenuste eksport.

2022. aasta sama perioodiga võrreldes kasvas enim telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuste, reisiteenuste ning finantsteenuste eksport mitteresidentidele. Enim vähenes transporditeenuste müük.

"Teenuste peamine ekspordipartner tänavu kolmandas kvartalis oli Soome, kuhu osutati kõige enam reisiteenuseid. Sellele järgnesid Ameerika Ühendriigid telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenustega ning Rootsi transporditeenustega. Teenuste müük kasvas enim Ameerika Ühendriikidesse (38 miljoni euro võrra), Luksemburgi (33 miljoni euro võrra) ja Iirimaale (20 miljoni euro võrra). Ameerika Ühendriikidesse ja Luksemburgi osutati mullusest enam telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuseid ning Iirimaale muid äriteenuseid," ütles Leppmets.

Kõige enam vähenes teenuste eksport Euroopa Liidu välistesse riikidesse, eelkõige Venemaale (55 miljoni euro võrra), kuhu müüdi mullusest vähem transporditeenuseid.

Teenustest imporditi tänavu kolmandas kvartalis enim muid äriteenuseid (631 miljoni euro eest), sh muid ettevõtlust abistavaid teenuseid. Järgnesid 574 miljoni euroga transporditeenuste, sh kaubaveoteenuste merel, ning 452 miljoni euroga telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuste, sh arvutiprogrammide koostamise ja nõustamisega seotud teenuste ost mitteresidentidelt. Mullusega võrreldes kasvas kolmandas kvartalis enim telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuste, muude äriteenuste ning ehitusteenuste import. Enim vähenes transporditeenuste ost.

Peamised teenuste impordipartnerid kolmandas kvartalis olid Soome, Leedu ja Saksamaa, kust osteti enim transporditeenuseid. Kõige rohkem kasvas teenuste import Iirimaalt (45 miljoni euro võrra), Ameerika Ühendriikidest (39 miljoni euro võrra) ja Leedust (34 miljoni euro võrra). Iirimaalt ja Leedust osteti mullusest enam muid äriteenuseid ning Ameerika Ühendriikidest telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuseid. Enim vähenes teenuste import Venemaalt (25 miljoni euro võrra), Luksemburgist (22 miljoni euro võrra) ja Soomest (21 miljoni euro võrra). Venemaalt ja Soomest osteti mullusest vähem transporditeenuseid ning Luksemburgist muid äriteenuseid.