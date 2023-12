Majanduse raske aeg kasvatas kartulikrõpsude ja saiakeste müüki

Esmaspäeval kirjutas Helsingin Sanomat, kuidas Soomes on hinnatõusu tõttu toidukaupade müük kahanenud, kuid erandiks on kartulikrõpsud, kondiitritooted, pastatooted ja taimsed rasvad, mida ostetakse varasemast rohkem.

Sarnaseid tendentse on näha ka Eestis. Selveri äriarenduse juht Kristjan Anderson ütles ERR-ile, et vaatamata hinnatõusule on neil mahulises kasvus nii munad kui ka küpsetuspunkti tooted ehk nende oma pagari saiakesed.

Coopis on ettevõtte kommunikatsioonijuhi Martin Miido sõnul kasvuteel krõpsude kategooria kaubad, aga ka kogu snäkkide valdkond üleüldse.

Krõpsude osas on Skandinaaviast Eestisse kandumas suundumus, et need on muutumas tervislikumaks – rohkem vaadatakse, et need ei sisaldaks palmiõli ja pööratakse tähelepanu sellele, et need oleksid tehtud kartulist, mitte jahust.

"Mis on kindlasti kasvanud: singi asemel ostetakse rohkem vorsti. Kallim tooraine on asendumas soodsama alternatiiviga. Inimene sööb ikkagi kõhu täis, aga valib rohkem, võtab riiulit seda, mida rahakott hetkel paremini lubab, sest hinnatõus on paari aasta jooksul päris kõrgel olnud," tõdes Miido.

Ostukorvi pannakse jätkuvalt väga palju sooduskampaaniatooteid ja nii on see olnud juba viimased kaks aastat. Vähemaks on jäänud premium- ja nišitoodete ostmist.

Eraldi tõi Miido välja juurviljade müügikasvu. Näiteks ostetakse varasemast rohkem kodumaist kapsast, peeti ja kaalikat.

"See on teatud mõttes hinnasõbralik toode. Keegi juurviljakasvataja ütles, et raskel hetkel pöörduvad inimesed juurikate poole," lisas Coopi esindaja.

Rimi Eesti ostujuht Marilin Jürisson ütles, et nende müük ei ole võrreldes eelmise aasta novembriga langenud, vaid on enamikus tootekategooriates ühikuliselt kasvanud. Tunduvalt on suurenenud nende toodete müük, mis sisalduvad nende soodsate hindade programmis.

"Näitena saan tuua pagaritooted, mille ühikuline kasv on olnud ligi 30 protsenti. Lisaks on märkimisväärselt kasvanud erinevate piimatoodete müügimahud, mida on kindlasti soodustanud ka tooraine hinnalangusest tulenev müügihindade langus," sõnas ta.

Kaubakategooriaid, kus müük on langenud, on Jürissoni sõnul üsna tagasihoidlikult, kuid ta tõi välja marjad, mida on võrreldes möödunud aasta novembriga müüdud ligi 40 protsenti vähem.

"Just kultuurmustikate saadavus on olnud sel aastal väga piiratud ja hinnapunkt kõrge, mis on mõjutanud tulemust," selgitas ta.

Statistikaameti andmetel vähenes toidukaupade kaupluste müügitulu oktoobris eelmise aastaga võrreldes ühe protsendi.