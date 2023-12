Tallinn paneb ööbussid tõenäoliselt käima ka Piritale ja Nõmmele

Tallinna linnavalitsus otsustab sel nädalal, kuhu ja millise graafikuga hakkavad ööbussid järgmisel aastal sõitma. See, et ööbussid hakkavad käima aastaringselt, on kirjas juba linnaeelarve eelnõus, mille Tallinna volikogu peaks neljapäeval kinnitama.

Maist katseprojektina käima pandud ööbussid osutusid nii populaarseks, et Tallinn jättis need käiku aasta lõpuni, kuigi vähendas hilissügiseid ja talviseid väljumisi. Kui suvel käisid ööbussid ööl vastu reedet, laupäeva ja pühapäeva, siis praegu ööl vastu reedet bussid ei käi.

Samas on Tallinnal kavas avada lisaks praegusele neljale suunale, mis Balti jaamast väljuvad (Lasnamäe, Mustamäe, Väike-Õismäe ja Pelguranna), järgmisel aastal veel kaks suunda: Nõmme ja Pirita.

"Võin öelda, et meil on päris suur nõudlus või vähemalt tundub, et on olemas suur nõudlus, kahest piirkonnast, mis on praegu katmata ööbussiliinidega, need on Pirita ja Nõmme. Aga mis kujul täpsemalt ja kas just need liinid hakkavad olema, see tõenäoliselt selgub lähipäevil," ütles ERR-ile Tallinna abilinnapea Vladimir Svet.

Sveti sõnul analüüsitud ööbusside statistikat ja see näitab, et busside graafikut tuleks veidi korrigeerida, et need täiesti tühjalt ei sõidaks. "Statistika on näidanud, et pigem ööd vastu reedet ja tunnid peale kella nelja on olnud vähem populaarsed," lausus ta.

Praegu väljuvad ööbussid pooletunniste vahedega kella 3.30-ni. Suvel oli viimane väljumine kell 5.

Seni kogutud andmete põhjal on kõige populaarsemad suunad Lasnamäe (keskmiselt 33,8 protsenti nädalavahetuse kasutajatest) ja Mustamäe (32,6).