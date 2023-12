Liivi 2 mereala oksjon ei toonud pakkujate tormijooksu

Riigimaa oksjonikeskkonnas algas elektrooniline enampakkumine Liivi 2 mereala hoonestusloale 7. detsembril ja lõppes kolmapäeval kell 12 ning alghinnaks oli määratud 1 723 500 eurot.

Ligi 35 000 euro suurune tagatisraha tuli huvilistel ära maksta 5. detsembriks ja seda tegi kolm ettevõtet: UAB "Ignitis renewables projektai 6", Liivi Offshore OÜ ja OÜ Utilitas Wind.

Enampakkumisele kvalifitseerunud ettevõtete hoonestusloa taotluste alusel jääb kavandatava meretuulepargi võimsus Liivi 2 alal vahemikku 1400-2150 megavatti.

Utilitas Windi juhatuse liige Rene Tammist ütles Delfile, et nad maksid küll tagatisraha ära, kuid 8. detsembril jõudis nende kontorisse konsultatsiooniettevõtte Ramboll raport Liivi 1 ja Liivi 2 merealade kohta, mille kohaselt on tegu suure riskiga arendusaladega.

"Arvestades asjaolusid, ei ole nende aladega seotud lisakulutuste tegemine põhjendatud," sõnas Tammist.

Ta kinnitas, et Liivi 1 ja Liivi 2 alade enampakkumisel Utilitas Wind enam ei osale ja põhjuseks on just konsultandi raport.

Enefit Greeni taastuvenergia kommunikatsioonijuht Sille Ader ütles ERR-ile, et ka nemad loobusid merealade oksjonil pakkumise tegemisest.

See tähendab, et alghinnaga ainsa pakkumise tegijaks oli Baltimaade suurim börsifirma, Leedu energeetikaettevõte Ignitis.

Liivi 2 mereala asub Eesti mereala planeeringu kohaselt tuuleenergeetika arendamiseks sobival alal Ruhnu saarest loodes. Ala suurus on 114,9 ruutkilomeetrit.

Enampakkumise võitja taotlusel algatatakse hoonestusloa menetlus ja keskkonnamõjude hindamine hiljemalt 90 päeva jooksul võitja väljakuulutamisest. Seejärel peab enampakkumise võitnud arendaja 18 kuu jooksul esitama TTJA-le keskkonnamõju hindamise programmi ning kui see on tunnistatud nõuetele vastavaks, tuleb esitada keskkonnamõju hindamise aruanne.

Kui aruanne vastab nõuetele, väljastatakse hoonestusluba, misjärel saab taotleja pärast projekteerimistöid hakata taotlema ehitusluba.