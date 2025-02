Enefit Green müüb poole Liivi lahe tuulepargi ettevõttest

Enefit Green teatas, et sõlmis rahvusvahelise investeerimisettevõttega Sumitomo Corporation strateegilise koostöölepingu piirkonna esimese meretuulepargi arendamiseks Liivi lahes.

Lepingu kohaselt müüb Enefit Green Sumitomo Corporationile 50-protsendilise osaluse Liivi lahe meretuulepargi projektiettevõttes Liivi Offshore OÜ.

Sumitomo Corporationi välisriikide energialahenduste üksuse juhi Hiroyuki Fujioka sõnul on Eesti on üks atraktiivsemaid arenevaid meretuuleenergia turge ja Enefit Greeni arendatav Liivi lahe meretuulepark üks silmapaistvamaid projekte turul.

Enefit Greeni juhatuse esimees Juhan Aguraiuja ütles, et Sumitomo Corporation toob Liivi lahe meretuulepargi arendusprojekti rahvusvahelise kogemuse ja strateegilise partnerluse, mis aitab kiirendada projekti elluviimist.

Enefit Green ja Sumitomo Corporation kavatsevad Liivi lahe projektiga osaleda Eesti riigi korraldataval meretuuleenergia vähempakkumisel, mis on rahvusvaheliste finantseerijate ja tarnijate kaasamisel võtmetähtsusega samm. Meretuulepargi ehitus peaks plaanide järgi valmima 2032. aastaks.

Liivi lahe meretuuleparki on kavas püstitada kuni 84 tuulikut koguvõimsusega 1000 megavtti ning pargi aastane elektritoodang oleks kuni neli teravatt-tundi. Pargi asukoht on Liivi lahes, Kihnu saarest 11 kilomeetri ja Häädemeestest 16 kilomeetri kaugusel.

Sumitomo Corporation on globaalsele võrgustikule tuginev integreeritud kauplemis- ja investeerimisfirma. Sumitomo äritegevus koosneb üheksast valdkonnast: terasetööstus, autotööstus, transpordi- ja ehitussüsteemid, mitmekesine linnaarendus, meedia ja digiäri, elustiiliäri, maavarad, keemialahendused ja energeetika.

Enefit Green on üks juhtivatest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas, opereerides tuuleparke Eestis, Leedus ja Soomes, päikeseparke Eestis ja Poolas, kütusena olmeprügi kasutavat koostootmisjaama Eestis ning hüdroelektrijaama Eestis. Lisaks arendab ettevõte tuule- ning päikeseparke neis riikides ja Lätis.

Ettevõtte aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil ning ettevõttel on üle 60 000 aktsionäri. 2024. aasta lõpu seisuga oli Enefit Greenil üle 1100 megavatti paigaldatud ja töös olevat elektritootmisvõimsust.

Jaanuari alguses selgus, et Enefit Green tahab maha müüa Soomes asuva tuulepargi, kuna näeb Soome asemel suuremat kasumipotentsiaali Leedus ja Poolas. Enefit Greeni juht Juhan Aguraiuja ütles ka, et kuna tuuleenergia pakkujaid on viimastel aastatel jõudsalt juurde tekkinud, on see tuulisel ajal hinna alla toonud ja parkide kasumlikkust vähendanud.

"See ongi täna võtmeküsimus, kui palju neid veel turule mahub. Tegelikult me näeme järjest suuremat tuuleenergia allahindlust, mis tähendab seda, et sellel hetkel, kui tuulikud toodavad, on hinnad madalamad. Väga suur küsimus ongi see, kui suureks need tuuleenergia allahindlused tulevikus kujunevad. Suuresti sellel põhinebki see, kas arendajad teevad uusi investeerimisotsuseid või ei tee," selgitas Aguraiuja.