Ignitis näeb Liivi 1 ja 2 merealade ostu strateegilise positsiooni võtmisena

"Olles nüüdseks endale kindlustanud nii Liivi 1 kui ka Liivi 2 merealad, on Ignitis Renewables ja Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) (CIP on pakkumistes Ignitise partner – toim.) nüüd strateegilises positsioonis, et optimeerida nende alade mahtu ja potentsiaali," ütles Ignitis Renewablesi pressiesindaja Paulius Kalmantas ERR-ile.

Ta täpsustas, et Ignitis Renewablesi ja CIP koostööleping avamere tuuleenergia kasutuselevõtuks Eestis ja Lätis ühendab endas Ignitise juhtivat turupositsiooni Balti regioonis ja CIP globaalset pädevust avameretuule rakendamise valdkonnas. Liivi 1 ja 2 omandamine oleks ettevõtte esindaja sõnul võtmeinvesteeringuks Eesti ja kogu regiooni muutmisel kestlikuks ja pikaajaliseks energiatootmise keskuseks Euroopas.

Küsimusele, kuidas kavatseb Ignitis tagada võimalike tuuleparkide toodangule tarbijad, ütles Kalmantas, et ettevõtte uurib võimalusi tulevaste tarbijatega tulevikutehingute sõlmimiseks.

"Tegeleme praegu erinevate tulevikumüügi võimaluste hindamisega ja jälgime tähelepanelikult turunõudlust nii kohalikul kui ka piirkondlikul tasandil. Meie lähenemisviis põhineb säästva ja strateegilise avamere tuuleenergia kasutuselevõtu tagamisel, mis on kooskõlas turu dünaamika ja nõudlusega," märkis Kalmantas.

Ta rõhutas ka seda, et võimalike tulevikutehingute sõlmimine järgmise kümnendi jooksul on tugevas sõltuvuses Eesti elektrivõrgu taristu ja võrkudevaheliste ühenduste väljaehitamisest.

Leedu energeetikaettevõte Ignitis Renewables ja Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) võitsid detsembris ainsa pakkujana enampakkumise meretuulepargi arendamiseks Liivi 2 merealale alghinna ehk 1 723 500 euroga. Jaanuaris võitis Ignitis ka merealale Liivi 1 tehtud enampakkumise alghinnaga 1 165 500 eurot.

Ignitise esindaja jättis vastamata ERR-i küsimustele selle kohta, et aladel puudub veel keskkonnamõju hinnang, täpselt ei ole teada sealne merepõhja sobivus ehitamiseks ning praeguste plaanide kohaselt ei hakka seal lähedal paiknema ka elektrivõrk.

"Projekt on praegu alles väga alguses," märkis Kalmantas.

Liivi 1 ja Liivi 2 merealad asuvad Liivi lahes Ruhnu saares loodes, Saaremaa ja Ruhni vahel.