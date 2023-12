Reformierakonna ja Keskerakonna toetused võrdsustusid

Erakondade reitingute edetabeli kindel liider on jätkuvalt Isamaa 25 protsendiga, sama suur oli opositsioonipartei toetus ka novembris.

Teisel kohal on EKRE 20 protsendiga, kuu varem oli nende toetus 21 protsenti.

Kolmandal-neljandal kohal on võrdselt 15 protsendi suuruse toetusega Reformierakond ja Keskerakond. Kuu varem oli Reformierakonna toetus 16 ja Keskerakonnal 13 protsenti.

Kaugele maha ei jää ka Sotsiaaldemokraatlik Erakond, mida toetas detsembris 12 protsenti (novembris 13 protsenti).

Eesti 200 madalseis jätkus ka pärast esimehevahetust - neid toetas detsembris sarnaselt novembriga vaid kuus protsenti valijatest.

Parlamendivälistest parteidest oli Parempoolsete toetus neli ja Rohelistel kolm protsenti. Vasakpartei toetus jäi alla protsendi.

Valitsuskoalitsiooni kogutoetus oli 33 protsenti ja opositsioonil 60 protsenti. See vahe on võrreldes novembriga veelgi kasvanud - kuu aja eest toetas võimuparteisid kokku 35 ja opositsiooni 59 protsenti.

Toetused erinevates vastajagruppides

Eestlastest vastajate seas oli Isamaa toetus 30 protsenti, EKRE-l 21 protsenti ja Reformierakonnal 18 protsenti. SDE toetus eestlastest vastajate hulgas oli 13 protsenti.

Tähelepanuväärne, et võrdselt viis protsenti toetust kogusid eestlastest vastajate seas Keskerakond, Eesti 200 ja parlamendivälised Parempoolsed.

Muust rahvusest vastajate seas on traditsiooniliselt suurima toetusega Keskerakond, mida toetas 54 protsenti.

EKRE toetus muust rahvusest vastajate seas oli 14 protsenti, Eesti 200-l ja SDE-l mõlemal üheksa protsenti, Isamaal seitse protsenti ja Reformierakonnal neli protsenti.

Tallinna valijate eelistustes oli esikohal Keskerakond 28 protsendiga. SDE toetus Tallinnas oli 16 protsenti, Reformierakonnal 14 ning EKRE-l ja Isamaal võrdselt 13 protsenti.

Tallinna valijatest kaheksa protsenti toetas Eesti 200 ja kuus protsenti Parempoolseid.

Lähemalt saab toetuse kohta eri sotsiaaldemograafilistes vastajagruppides lugeda ERR-i reitingute alamlehelt.

Kasvas "ei oska öelda" vastajate osakaal

Oma eelistust ei osanud detsembris välja tuua 25 protsenti vastajaid, novembris oli "ei oska öelda" vastajate osakaal 22 protsenti.

Kui võtta arvesse ka "ei oska öelda" vastajad, toetas Isamaad detsembris 19 protsenti (novembris 20, oktoobris 15 protsenti).

EKRE toetus koos "ei oska öelda" vastajatega oli detsembris 14 protsenti (novembris 16 protsenti, oktoobris 13 protsenti).

Reformierakonna toetus 13 protsenti (novembris 13 protsenti, oktoobris 15 protsenti).

SDE toetus oli 11 protsenti (novembris 10 protsenti, oktoobris 11 protsenti) ja Keskerakonnal kaheksa protsenti (novembris üheksa protsenti, oktoobris 10 protsenti).

Keskerakonna madalam toetusnumber on seotud sellega, et nende toetajaskonnas on selgelt suurem kaal muukeelsetel valijatel, kelle seas omakorda on "ei oska öelda" vastajate osakaal palju suurem (36 protsenti) kui eestlastest vastajatel (23 protsenti).

Eesti 200 toetus oli neli protsenti (novembris ja oktoobris viis protsenti). Parempoolseid toetas selles küsitluses neli, Rohelisi kaks ja Vasakparteid alla protsendi.

Kantar Emor korraldas ERR-i uudistetoimetuse tellimusel uuringu 6.–13. detsembrini ja sellele vastas 1497 valmisealist kodanikku vanuses 18–84 aastat. Kolmandik vastajatest küsitleti telefoni teel ja kaks kolmandikku veebis. Sellise valimi juures on maksimaalne võimalik viga ± 2,2 protsenti.

Reedel kell 11 kommenteerivad ERR.ee veebisaates värskeid uuringutulemusi Kantar Emori uuringuekspert Aivar Voog ning ERR-i ajakirjanikud Anvar Samost ja Urmet Kook.