Iga partei sõnapilv - mis on sagedasemad põhjendused erakonna toetamisel

Isamaa

Viimastel kuudel jõudsalt toetust juurde saanud ja populaarseimaks parteiks tõusnud Isamaa toetajad põhjendasid oma valikut näiteks sellega, et "Isamaa saab aru, mis Eestis toimub ja mida oleks vaja teha ettevõtluse arendamiseks" või et Isamaa on "mõistlik", "usaldusvääne", "rahulik" jne. Samuti toodi valiku põhjendusena Isamaa esimeest Urmas Reinsalu.

Isamaa toetamise põhjendused. Autor/allikas: Kantar Emor

EKRE

EKRE puhul tõid erakonna toetajad näiteks välja, et "see on ainus erakond, mis seisab Eesti vabaduse ja rahvusliku suveräänsuse eest". Teistest erakondadest sagedamini kasutatakse EKRE toetamise puhul sõnu "Eesti" ja "rahvas", mille "eesti seistakse".

EKRE toetamise põhjendused. Autor/allikas: Kantar Emor

Reformierakond

Reformierakond on viimase aastaga kaotanud pooled oma toetajad, kuid alles jäänud toetajad toovad välja, et erakond on näiteks "vastutustundlik" ja "ratsionaalne" ning "suudab EKRE-le vastu astuda", on "pika kogemusega" jne.

Reformierakonna toetamise põhjendused. Autor/allikas: Kantar Emor

Keskerakond

Et Keskerakonna valijaskonnas annavad tooni muukeelsed valijad, toodi teistest erakondadest välja rohkem venekeelseid põhjendusi. Oli ka vastajaid, kes arvasid, et Keskerakonna esimees on endiselt Jüri Ratas ja just sellepärast ta Keskerakonda toetab.

Keskerakonna toetamise põhjendused. Autor/allikas: Kantar Emor

Sotsiaaldemokraadid

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetajad toovad sageli oma valiku põhjusena välja, et SDE "mõtleb minu peale". Aga ka näiteks seda, et on pettutud senistes valikutes ehk Reformierakonnas ja Eesti 200-s või et SDE-l on rohkem võimalusi ühiskonnas asju mõjutada kui muidu sümpaatsetel Rohelistel.

SDE toetamise põhjendused. Autor/allikas: Kantar Emor

Eesti 200

Kuigi Eesti 200 toetajaskond on üsna kokku kuivanud ja päris valimiskünnise piiril, hindavad alles jäänud valijad Eesti 200 puhul erakonna tuleviku vaadet. Sageli rõhutatakse ka erakonna liberaalset maailmavaadet ja uusi nägusid.