Meduza: okupeeritud Krimmis müüakse mune ühekaupa

Venemaal kasvab jõuliselt munade ja kanaliha hind ning piirkonniti on juba tekkinud munadefitsiit. Kõige keerulisem on olukord okupeeritud Krimmis.

Venemaa opositsiooniline väljaanne Meduza kirjutab, et munadefitsiidi ja järsu hinnatõusu tõttu hakati Krimmis müüma mune ühekaupa. Üks muna maksab Krimmis 20 rubla ning 10 muna lausa 200 rubla. Lisaks müüakse mune ühekaupa Orenburgis ja Tulas.

Meduza andmetel tõusis munade hind Moskvas novembris 100 rublani kümne munaga karbi eest, samas kui veel augustis oli hind 49 rubla.

Neljapäeval anti valuutaturgudel ühe euro eest 98 rublat.

Ametlikel andmetel tõusis munade hind kogu Venemaal 40,3 protsenti novembrikuus võrreldes aasta taguse ajaga. Kõige suurem tõus – ligi 74 protsenti – oli jällegi Krimmis.

Meduza viitab, et hinnatõus on kaudselt või otseselt seotud sõjaga. Ühelt poolt kiireneb hinnakasv Venemaal tervikuna: hinnatõus oli novembris 7,5 protsenti. Inflatsiooni ei aita ohjeldada ka Venemaa keskpanga otsust tõsta intressimäärasid 15 protsendini.

Teiselt poolt kallines munatootmine järsult kasvanud sisendkulude tõttu. Kanade vaktsiinid ja söödalisandid tuuakse välismaalt, peamiselt lääneriikidest. Nüüd tuleb lääneriikide kehtestatud sanktsioonide tõttu Vene tootjatel importida vajalikke tooteid senisest kallimalt vahendajate kaudu.

Ka kanaliha hind on viimasel ajal tõusnud: juba juulis maksis üks kilogramm kanaliha 197 rubla, mis on kõrgeim tase Venemaa ajaloos. Tegemist on kõige populaarsema lihaga venelaste toidulaual: seda süüakse 35 kilogrammi aastas inimese kohta.

Vene valitsus püüab võtta vastu meetmeid kriisi leevendamiseks, kuid seni pole need vilja kandnud. Näiteks kaotatakse pooleks aastaks alates 1. jaanuarist kaitsetollid Türgi ja Aserbaidžaani kanamunadele. Otsust kritiseerivad aga konkurentsi kartvad Vene põllumajandustootjad.

Samuti arutab Vene valitsus kanaliha ekspordikeelu kehtestamist ning Vene prokuratuur algatas munahindade pärast uurimise.

Kui palju tõusevad munade hinnad Venemaal detsembris, selgub jaanuari alguses avaldatavast statistikast.