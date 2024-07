Venemaa keskpank tõstis intressimäära 18 protsendile

Samuti korrigeeris keskpank oma 2024. aasta inflatsiooniprognoosi, tõstes selle 6,5–7,0 protsendile ja andis märku, et võib seda veelgi tõsta. Aastal 2025 väheneb aastane inflatsioon siiski 4,0–4,5 protsendini, mis on kooskõlas neljaprotsendise eesmärgiga, teatas keskpank.

Reutersi majandusteadlaste küsitlus näitas, et turg ootas baasintressimäära tõstmist, kuigi mõned Venemaa majanduseliidis jäid eriarvamusele ning eeldasid mitte nii radikaalset lähenemist.

Baasintress on praegu kõrgeim alates 2022. aasta aprillist. Vene keskpank tõstis siis erakorralise sammuna intressimäärad 20 protsendile pärast seda, kui Kreml oli 2022. aasta veebruaris alustanud täiemahulist sõjalist agressiooni Ukrainas.

"Inflatsioon on kiirenenud ja kasvab oluliselt üle Vene keskpanga aprilli prognoosi. Sisenõudluse kasv ületab endiselt kaupade ja teenuste pakkumise kasvu võimalusi," seisis panga avalduses.

"Inflatsiooni naasmine sihttasemele eeldab seni eeldatust tunduvalt karmimaid rahatingimusi. Venemaa Pank kaalub edasise baasintressitõusu vajalikkust oma eelseisvatel kohtumistel," lisas keskpank.

Keskpank märkis "Venemaa majanduse kõrvalekaldumist tasakaalustatud kasvuteelt" ning tõi kõrge inflatsiooni peamiste teguritena esile tööjõupuuduse ning eraisikute ja ettevõtete laenutegevuse jätkuva laienemise.

Keskpank tõstis oma 2024. aasta sisemajanduse koguprodukti (SKP) kasvu prognoosi 3,5-4,0 protsendile varasemalt 2,5-3,5 protsendilt. Ta ei maininud oma teates mõistet "ülekuumenemine", mida paljud majandusteadlased kasutavad majanduse hetkeseisu kirjeldamiseks.

Vahetult enne intressitõusu väljakuulutamist ütles Kreml, et "majanduse ülekuumenemise kohta on erinevaid seisukohti". Ta lisas, et "asutakse vajalikke meetmeid".

Venemaa Pank tõstis 2023. aasta teisel poolel intressimäärasid 850 baaspunkti võrra, sealhulgas augustis plaanivälise erakorralise tõusu, kuna rubla kurss langes dollari suhtes üle 100 ja Kreml nõudis rahapoliitika karmistumist.

Venemaa inflatsioon, mis on keskpanga peamine murekoht, oli 2023. aastal 7,4 protsenti, 2022. aastal 11,9 protsenti . Praegu on see 9,18 protsenti ja majandusteadlased eeldavad, et see jääb tänavu tunduvalt kõrgemale keskpanga seatud 4 protsendi eesmärgist.