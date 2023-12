Euroopa Liidu tööstustoodang langes oktoobris aastaga 5,5 protsenti

Aastases võrdluses langes enim tööstustoodang Iirimaal, kus see vähenes 34 protsendi võrra. Saareriigile järgnesid Eesti ja Holland vastavalt 12,2- ja 11,1-protsendilise tootmismahtude langusega.

Samas kasvas tööstustoodangu maht aasta ajaga Kreekas 10,8 protsenti, Taanis 6,9 protsenti ja Slovakkias 4,4 protsenti.

Võrreldes selle aasta septembriga langes EL-i riikide tööstustoodang oktoobris 0,5 protsendi võrra ja euroalal 0,7 protsendi võrra.

Ka kuises võrdluses langus oli suurim Iirimaal ja kasv Kreekas. Iirimaal langes kuuga tööstustoodangu maht seitse protsenti ja Kreekas kasvas tööstustoodang kuus protsenti.

Tööstustoodangu mahu langus oli ennustatust sügavam: majandusteadlased ennustasid ainult 0,3-protsendilist tööstustoodangu langust euroalal oktoobris võrreldes septembriga. Samas kui välja jätta Iirimaa näitaja, siis ülejäänud euroala tööstustoodangu mahu langus oli ainult 0,1 protsenti.

Kuigi Iirimaa majandus moodustab ainult neli protsenti euroala majandusest, mõjutavad järsud muutused saareriigi statistikas oluliselt kogu euroala ja EL-i statistikanäitajaid.

Euroala tööstustoodangu näitajad on moonutatud Iiri näitajate poolt, ütles Financial Timesile ökonomist Melanie Debono.

"Sealsed tööstustoodangu näitajad on tugevalt mõjutatud rahvusvaheliste ettevõtete tulude ülekannetest ning seetõttu ei kajasta need tegelikult sealset tööstustoodangut," lisas ta.

Oluliseks põhjuseks, miks paljud rahvusvahelised suurettevõtted otsustasid paigutada oma Euroopa ja isegi ülemaailmseid peakortereid Iirimaale, on riigis kehtiv 12,5 protsendiline ettevõtete tulumaksu määr. Tegemist on ühe madalaima maksumääraga EL-is.

Sellised ettevõtted nagu Apple ja Pfizer sõlmivad tegelikuks tootmiseks lepinguid Aasias asuvate arenguriikidega, kuid intellektuaalomandi õigused ja tulude deklareerimine käib Iirimaal.

Kuigi Iiri valitsus on lõiganud peakorterite tulekust riiki suurt kasu maksutulu näol, hoiatab Iiri rahandusministeerium, et tegemist on väga volatiilse tuluallikaga, mille pikaajalises stabiilsuses ei saa olla kindel.