Putin pürib presidendiks sõltumatu kandidaadina

Laupäeval kogunes Moskvas "valijate initsiatiivrühm", kes teatas, et toetab Putinit sõltumatu kandidaadina

Putin, kes on olnud presidendi või peaministrina võimul 23 aastat, teatas, et taotleb järgmise aasta märtsis uut kuueaastast ametiaega valimistel.

Seekord ei kandideeri Putin aga valitseva partei Ühtne Venemaa kandidaadina, kuigi tal on selle täielik toetus, vaid sõltumatu kandidaadina ütles erakonna kõrge ametnik Andrei Turtšak uudisteagentuurile RIA.

RIA tsiteeris ka Putinit toetava partei Õiglane Venemaa juhtivat poliitikut Sergei Mironovit, kes ütles, et Putin kandideerib sõltumatuna ja tema toetuseks kogutakse allkirju.

71-aastase Putini jaoks on valimised formaalsus: riigi ja riikliku meedia toel ning ja peaaegu igasuguse opositsioonilise arvamuse avaliku väljendusvõimaluste puudumisel on ta võit kindel.

Aastaid kestnud oponentide ja kriitikute mahasurumine, mida tugevdasid laiaulatuslikud uued seadused "libauudiste" ja "armee diskrediteerimise" kohta, on toonud kaasa sõja kriitikutele ja vastastele pika vanglakaristuse või põgenemise välismaale, kuna eriarvamuste ruum on pidevalt kahanenud.

Putini toetajad väidavad, et ta on taastanud riigis korra, rahvusliku uhkuse ja osa sellest mõjuvõimust, mille Venemaa kaotas Nõukogude Liidu kokkuvarisemise kaose ajal ning et tema sõda Ukrainas – mida Putin nimetab "sõjaliseks erioperatsiooniks" - on õigustatud.