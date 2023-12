Inimesed on hakanud restoranides vähem raha kulutama

Kehvadele majandusoludele vaatamata on restoranide käekäik kujunenud aasta lõpuks kardetust paremaks. SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor põhjendab seda koroonaväsimusega – inimesed on asjade ostmise välja vahetanud elamuste vastu.

Restoranijuhid ütlevad, et praegu jäävad valdkonnas ellu vaid kõige kangekaelsemad, kes esmalt koroona, siis energia- ja majanduskriisi ning kõige tipuks veel maksutõusudega jännata jaksavad.

Kuigi aasta lõpuks on restoranid valdavalt rahvast täis, näeb ka 14 aastat Tallinna vanalinnas tegutsenud kohvikus Must Puudel, et külastajad on tarbimist vähendanud.

"Kui inimene tuleb õhtul välja ja pidutseb, siis ta võib-olla nii väga raha ei loe. Aga ikkagi hommikukohvid on vähemaks jäänud, ütleme, inimese jaoks nädala lõikes. Ja võib-olla kooki nii väga ei osteta mitmendaks käiguks," lausus kohviku Must Puudel omanik Margit Udikas-Susi.

Ka Tallinna Rotermanni kvartalis tegutsevas restoranis R14 näeb laual kolme käigu asemel üha enam jagamisportsjoneid, mis samuti kokkuhoiule viitab. Ettevõtete käibed on küll koroonaeelsel tasemel, kuid kulud on nii pika sammuga ette läinud, et tulemus neid ei rahulda.

"Detsembris võib-olla tõesti on natuke kergem, kuna on hästi palju eraüritusi või ettevõtte üritusi. Ja linnas on hästi palju turiste praegu, see päästab meid natuke. Aga nii oktoobris kui ka novembris me nägime, et inimeste ostuvõimekus on oluliselt langenud," ütles restorani R14 juhataja Anatoli Rjabov.

Samas on restoranipidajate käed seotud, sest uut hinnatõusu kliendid tõenäoliselt välja ei kannataks.

SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor ütles, et põhjus, miks inimesed majanduslanguse ajal ikka restoranis käivad, on tüdimus koroonaajast, mil inimesed väljas ei käinud ja raha kulus kaupade koju tellimisele. Selle asemel otsitakse nüüd elamusi.

"Teenussektor päris sinna pole taastunud, kus koroona eel oli. Aga kui sa võrdled näiteks jaekaubanduse langusega või tööstuse langusega, siis kodumaistel teenustel on suhtelisel skaalal kõige paremini edenenud," lausus Nestor.

Uue aasta alguses Nestor restoranidele suurt kukkumist ei prognoosi, sest paariprotsendiline käibemaksutõus neid külastajaid, kes veel jõuavad väljas söömas käia, tõenäoliselt ei mõjuta. Küll aga on paremad ajad ees kohvikupidajatel.