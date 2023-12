AfD kandidaat võitis linnapea valimised

AfD kandidaat Tim Lochner kogus 38,5 protsenti häältest. Ta pole AfD liige, kuid osales valimistel erakonna nimekirjas. Pirnas elab ligi 40 000 inimest ning asub endise Saksa Demokraatliku Vabariigi aladel, vahendas Financial Times.

AfD toetus Saksamaal suureneb, riigis kasvab rahulolematus valitsusega. Paremäärmusluses süüdistatud AfD on toetusnumbritelt möödunud Sotsiaaldemokraatlikust Parteist (SPD) ja tõusnud CDU järel teisele kohale.

Oktoobris toimusid piirkondlikud valimised Hessenis, kus AfD sai 18,6 protsenti häältest, Baieris kogus AfD 14,6 protsenti häältest. Mõlemad liidumaad asuvad jõukama Lääne-Saksa aladel.

Hiljuti liigitas Saksa luure AfD Saksimaa haru ekstremistlikuks. See on juba kolmas parteiga seotud kohalikest organisatsioonidest, mis on ekstremistlikuks tunnistatud. Varem on selle sildi saanud Saksi-Anhalti ja Tüüringi liidumaa harud. Partei toetus aga suureneb.

Saksamaa on libisenud majanduslangusesse, riigis läheb elu kallimaks ning populistid üritavad nüüd olukorda ära kasutada. AfD panustab immigratsioonivastasele retoorikale, kritiseerib rohepööret.

Saksa peavooluparteid on seni keeldunud koostööst AfD-ga. Peavooluparteid muretsevad aga üha rohkem, et populiste saadab järgmistel parlamendivalimistel suur edu.