Macroni valitsus: kokkulepe immigratsioonieelnõu osas on võimalik

Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni valitsus teatas esmaspäeval, et kokkulepe vastuolulise immigratsioonieelnõu osas on võimalik.

Valitsus on üritanud läbi suruda eelnõu immigratsiooniseaduse karmistamiseks, kuid parem- ja vasakopositsioon ühendasid eelmisel nädalal jõud, et eelnõu juba enne debatti maha hääletada.

Valitsus, millel ei ole parlamendis enamust, pidas terve eelmise nädala opositsiooniga läbirääkimisi eelnõu päästmiseks. Esmaspäeva pärastlõunal peaks seitsmest senaatorist ja seitsmest alamkoja saadikust koosnev komisjon üritama koostada kompromissvarianti.

Siseminister Gerald Darmanin andis esmaspäeval mõista, et kokkulepe konservatiivsete vabariiklastega on võimalik.

"Oleme kokkuleppele lähemal kui erimeelsusele," ütles minister telekanalile LCI. "Hetkel ei saa kokkuleppest veel rääkida, kuid edusammud on positiivses suunas. Kuid meil on ka oma punased jooned, kõigega ei saa me nõustuda."

Darmarin hoiatas, et eelnõu läbikukkumine oleks suur võit paremäärmuslaste juhile Marine Le Penile.

Vabariiklaste juht senatis Bruno Retailleau ütles, et pühapäeva õhtul vastu võetud uus eelnõu tekst ei ole täielikult rahuldav.

Macroni tsentristlik valitsus pakkus algselt välja eelnõu, mis nägi ette dokumentideta isikute senisest suurema väljasaatmise ning samas juba riigis viibivatele sisserändajatele töölubade andmise protsessi lihtsustamise, kui nad soovivad töötada tööjõupuudusega erialal.

Viimased muudatused paremjõudude kontrollitavas ülemkojas on eelnõu teksti karmistanud, kuid selle praegust versiooni kritiseerivad eri põhjustel nii parem- kui ka vasakäärmuslased.

Vasakpoolsete arvates tuleks eelnõust üldse loobuda, paremäärmuslaste hinnangul ei lähe immigratsioonireform piisavalt kaugele.