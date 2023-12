AK Mägi-Karabahhis: Aserbaidžaani põgenikud naasevad tasapisi oma kodudesse

Šuša on Karabahhi khaaniriigi ajalooline pealinn. Viimati käis "Aktuaalse kaamera" reporter Anton Aleksejev koos operaator Kristjan Svirgsdeniga Šušas siis, kui linn kandis veel armeeniakeelset nime Šuši. See oli 2020. aasta sõja alguses. Kultuurimajas jäid ajakirjanikud raketitule alla. Nüüd on kultuurimaja asemel uus ja uhke hotell Šuša.

Linna hakati üles ehitama kohe pärast selle vabastamist. Šuša on kultuuripärandi kaitseala, sellepärast renoveeriti seal esimestena just vanad mošeed. Plaanis on ka renoveerida Armeenia katedraal, mis sai kannatada 2020. aasta sõja ajal. Järgmisel aastal hakkavad sinna naasma põgenikud. Neile ehitatakse uued majad, mis jäljendavad vana Šuša arhitektuuri. Ülesehitamistöödel osalevad ka nende inimeste lapsed ja lapselapsed, kes olid sunnitud sealt põgenema 30 aastat tagasi.

Šuša kultuuripärandi kaitseala töötaja Murad Mamedli ütles, et tema kujutas Šušat endale hoopis teistmoodi ette. "Hetkel seda linna ehitatakse üles ja see muutub võrreldes varasemaga palju ilusamaks. Mulle räägiti okupatsioonieelsest Šušast, et seal oli palju allikaid ja mošeesid. Vaatamata sellele, et armeenlased linna ära laastasid, ehitame me selle üles ja varsti saab sellest kaunis linn," rääkis Mamedli.

Tunnustamata Mägi-Karabahhi vabariiki Armeeniaga ühendas Latšini koridor. Sõja ajal oli see väike räämas linn. Nüüd näeb see aga välja nagu alpiküla Šveitsis või Austrias. Erinevalt Šušast saavad endised põgenikud sinna juba naasta.

Aserbaidžaani presidendi esindaja Latšinis Galib Abasov ütles, et eelisjärjekorras saavad naasta pered, kes elavad kehvemates tingimustes, näiteks ühiselamutes. "Need, kes elavad normaalsemates tingimustes, peavad aga veel natuke ootama. Naasta tahavad loomulikult kõik," lausus Abasov.

Aserbaidžaan taastas kontrolli Latšini üle aasta tagasi. 30 aasta eest, enne okupatsiooni, elas seal umbes 3000 inimest.

"Selle aasta mais hakkasid endised põgenikud siia naasma. Tänaseks on tagasi tulnud 363 peret, ehk 1389 Latšini rajooni elanikku. Iga nädal lisandub umbes

20 peret, kes tulevad koju tagasi," sõnas Abasov.