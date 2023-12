Riik plaanib veerand miljoni eest kultuuririkkust tutvustavaid kampaaniaid

2024. aasta on kultuuririkkuse teema-aasta ja kultuuriministeerium otsib 250 000 euroga kahe sotsiaalkampaania läbiviijat, et tuua tähelepanu keskpunkti Eesti ühiskonna kultuuriline mitmekesisus ja toetada selle mõistmist, hoomamist ja väärtustamist soodustavaid hoiakuid.

Tuleva aasta mais aset leidvast mitmekesisuses kuust inspireeritud kampaania eesmärgiks on tuua esile Eesti ühiskonna kultuuriline mitmekesisus ja mitmekesisuse ilmingud iga inimese igapäevases elus.

Kampaania sihtrühmadeks on nii need Eesti elanikud, kelle jaoks on kultuuriline mitmekesisus võõras mõiste, millele nad ei mõtle ega millega palju kokku puutu, kui ka kultuurilise mitmekesisuse kõneisikud ja kogukonnaliidrid, kelle jaoks on see igapäevaelu loomuslik osa.

Oodatav lahendus ei tohiks olla keele- ega lõimumisekeskne, vaid peaks rõhutama olemasolevat mitmekesisust igapäevaelus ja tooma välja selle positiivsed jooned.

Kampaaniat rahastatakse 70 protsendi ulatuses välisvahenditest.

Esimene kampaania peab toimuma hiljemalt tuleva aasta suvel ja teine sügisel.

Pakkuja peab hankel osalemiseks esitama loovlahenduse kontseptsiooni. Töö meeskonda peavad kuuluma projektijuht, loovjuht, meediaplaneerija, graafiline disainer ja loovkirjutaja.