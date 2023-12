Analüütikute hinnangul vähendas Brexit Briti SKT-d kuni kolme protsendi võrra

Suurbritannia parlamendi ees lehvivad Euroopa Liidu lipud ka pea neli aastat pärast Brexiti toimumist. Aastaid protestimas käinud Steven Bray ütles, et Brexit hävitab riiki.

"Me ütlesime seda juba algusest peale, et Brexitist saab katastroof, nüüd me maksame selle eest – meil on kõrgemad hinnad, kärped ja kõige korrumpeerunum ning petvam valitsus, mida see riik on kunagi näinud," lausus Bray.

Majandusanalüütikud ei kasuta olukorra kirjeldamiseks nii musti värve, aga negatiivne mõju on olemas.

"Brexit ei ole olnud katastroof, aga see on teinud teatud määral kahju. Minu hinnang on, et see mõju on olnud kaks-kolme protsenti SKT-st. Suurbritannia kaubandusel on alates Brexitist läinud väga kehvasti. Tuleb öelda, et teenuste, näiteks finantsteenuste, äriteenuste ja kõrghariduse, ekspordil on läinud üsna hästi, aga kaupadel mitte," lausus Londoni King´s College´i majandusprofessor Jonathan Portes.

Kaubandusbarjäärid on tõstnud hindu ja vähendanud kaubavahetust. Oma osa on üldiselt kasvanud ebakindlusel.

"Me leiame, et Brexit on suurendanud oluliselt ebakindlust Suurbritannias ja vähendanud välisettevõtete ja kodumaiste ettevõtete soovi investeerida Suurbritanniasse. Suurbritannia majanduse üks probleem on suhteliselt vähesed äriinvesteeringud võrreldes avalike investeeringutega. Ja me arvame, et Brexit on mõjutanud ka neid," rääkis majandus- ja sotsiaaluuringute instituudi vanemökonomist Ahmet Kaya.

Vaba liikumise lõppemine Euroopa Liiduga ei ole aga toonud kaasa migratsiooni vähenemist, inimesi tuleb saareriiki endiselt palju nüüd juba kõikjalt üle maailma ning majandus on sellest kasu lõiganud.

"Enamik inimesi leiab praegu, et Brexit oli halb mõte, aga see ei tähenda, et nad tahaksid taas Euroopa Liiduga liituma hakata. Enamik inimesi lihtsalt mõtleb, et läks halvasti, et me hääletasime lahkumise poolt ja see on meid teatud määral kahjustanud, aga nad soovivad kogu selle teema pigem unustada," ütles Portes.

Aga on ka neid, kes ütlevad, et London pole veel lihtsalt osanud kõiki Brexitiga avanenud võimalusi ära kasutada, ja ka neid, kes ütlevad, et Suurbritannia naasmine euroliitu on vaid aja küsimus.