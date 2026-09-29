Burnham lubas suurendada riigi kontrolli elamu- ja energiasektori üle

Burnham tõotas oma esimeses kõnes erakonna juhina tagasi pöörata aastakümneid kestnud erastamispoliitika.

"Suurbritannia on olnud pikka aega valel teel," ütles Burnham oma programmilises kõnes partei delegaatidele, väites, et deindustrialiseerimine, dereguleerimine, kokkuhoiupoliitika, Brexit ja teised tegurid on jätnud inimesed kaitseta.

Opositsioonis olevate tooride juht Kemi Badenoch leidis, et Burnham tahab viia riigi tagasi 1970. aastatesse ehk Thatcheri reformide eelsesse aega.

"On põhjus, miks meie riik valis pärast seda kümnendit teistsuguse suuna. Miski, mille Burnham täna välja käis, ei aita lahendada Suurbritannia pikaajalisi probleeme," teatas Badenoch.

Burnham ütles veel teisipäeval, et esitab sel aastal Euroopa Liiduga peetaval tippkohtumisel valikuvõimalused kahepoolsete suhete tuleviku kohta.

"Brexit on teinud rohkem kahju kui kasu. Me peame taastama Suurbritannia jaoks kõrgema majanduskasvu ja heaolu," ütles Burnham.

Samuti rõhutas ta, et vastupidiselt Brexiti pooldajate väidetele nõrgenes kontroll sisserände üle, kuna koostöö Euroopa partneritega vähenes.