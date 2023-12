Rail Balticu Läti osa hakkab ehitama Poola firma Budimex

RB Rail teatas, et Rail Balticu Läti arendaja SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas ja konsortsium E.R.B. Rail JV PS sõlmisid lepingu Lätit läbiva Rail Balticu põhitrassi ehitamiseks. Konsortsiumi kuulub ka Poola firma Budimex, mis tegi 1980. aastate lõpul restaureerimistöid Tartu vanalinnas.

Konsortsiumi kuuluvad Prantsusmaa, Itaalia ja Poola firmad. Lätis läheb Rail Balticu ehitus maksma vähemalt 3,7 miljardit eurot.

Läti on jaganud trassi ehituse mitmeks osaks – Eesti piirist Vangažini, siis Vangaži-Salaspilsi-Misa osa ehk põhimõtteliselt Riia ringtee, ning Misast edasi Leedu piirini. Enam ettevalmistusi on praeguseks jõutud teha Riiast Leedu piirini kulgevas osas, mistõttu algab raudteeliini ehitus sealt ja Eestini jõutakse hiljem.

Kogu Rail Balticu projekt läheb maksma vähemalt 5,8 miljardit eurot, kuid suure tõenäosusega läheb projekt palju kallimaks. Läti televisioon teatas septembris, et ainuüksi Lätis võivad kulud küündida lõpuks lausa kaheksa miljardi euroni.

Kolmapäeval kiitis Läti valitsus heaks Lätit läbiva Rail Balticu põhitrassi ehituse 3,7 miljardi euro suuruses summas. Siiski on sellest praegu rahalist katet vaid 165 miljoni euro ulatuses ning paljud rongiliikluseks vajalikud investeeringud põhitrassi eelarvesse ei mahu.

Iga järgmise etapi jaoks tuleb hankida uus valitsuse luba ning ehitustööde etapid tellitakse vastavalt rahastuse olemasolule. Töid juhib Itaalia firma Italferr ning Läti transpordiministeerium jälgib lepingu täitmist.

RB teatas, et Lätis on põhitrassi ehituse alustamise ettevalmistustööd lõpetatud. Olemas on vajalik maa, esimese etapi rahastus ning nüüd ka rahvusvaheliselt tunnustatud ja kogenud töövõtja.

Rail Balticu hankel osales varem ka Türgi konsortsium, kuid nende pakkumine jäeti julgeolekuteenistuse soovitusel kõrvale. Seejärel kaebasid Türgi firmad Rail Balticu hanke Lätis kohtusse.

Rail Balticu projekt hõlmab Euroopa rööpmelaiusega raudteeliini ehitamist Tallinnast Leedu-Poola piirini, ühendades Baltimaad raudteega ülejäänud Euroopaga. Rail Balticu järkjärguline avamine on kavas aastatel 2028–2030.