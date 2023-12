Riho Terras: Ukraina jõud on otsakorral

Euroopa Parlamendi liige, endine Eesti kaitseväe juhataja Riho Terras (Isamaa) ütles, et lääneriigid peavad Ukraina abistamiseks tõsiselt panustama, sest Ukraina jõud on otsakorral.

"Ukraina jõud on otsakorral. Ja ka varustus ja relvastus on otsakorral. Ega ka Venemaal neid liiga palju ei ole. Aga nad suudavad end nüüd selleks konkreetseks jõulupealetungiks kokku võtta. Seda on näha, et see toimub. Putinil on kombeks tihti jõulud ära rikkuda," ütles Terras ERR-ile.

Terras märkis, et kuna Venemaa on praegu väga oluliselt suurendanud sõjalist survet Ukrainale, siis on ees väga olulised kaks nädalat.

"Näha on, et nad liiguvad erinevates kohtades edasi. Nii, et asi on väga kriitiline," sõnas ta.

"Ma usun, et tegelikult poliitilised ringkonnad saavad aru, et Ukrainat tuleb sõjaliselt toetada. Kui rinne peaks lagunema ja venelased peaks kuskilt midagi tagasi võtma suurelt, siis on see halb sõnum kogu maailmale. Et tegelikult maailma tugevaim sõjaline liit koos oma samameelsete riikidega üle maailma ei suuda seista autokraatsetele riikidele vastu. Ma ei usu, et asi nii kaugele läheb, aga see oht on muidugi olemas ja sellepärast me peamegi panustama täielikult," lausus Terras.

Terrase sõnul on siin oma roll ka Euroopa Parlamendil.

"Ma arvan, et parlamendist sõltub see, kas see teema on aktuaalne ja kas seda hoitakse kogu aeg üleval. Parlament üldiselt on väga ukrainameelne olnud, rohkem kui liikmesriigid. Aga siiski ma arvan, et parlamendist sõltub niipalju, et see teema ei kao ära ja parlamendi liikmed hoiavad seda teemat ka komisjoni jaoks kogu aeg aktiivsena," rääkis Terras.