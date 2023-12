Mõttekoda ennustab suuri muutusi maailma majanduste pingereas

Briti mõttekoda Centre for Economics and Business Research (CEBR) avaldab iga aasta lõpus maailma pikaajalise majandusprognoosi. Värskes prognoosis on lootustandvaid sõnumeid Ühendkuningriigile ja Indiale ning halbu uudiseid Saksamaale, Prantsusmaale ja Venemaale.

Nii peaks Briti majandus kasvama lähikümnenditel Prantsuse ja Saksamaa majandustest kiiremini. CEBR ennustab, et Ühendkuningriigi majanduse maht hakkab olema 10,2 protsendi võrra suurem Prantsuse omast 2033. aastal ning vahemaa kahe riigi vahel suureneb lausa 19,9 protsendini 2038. aastal.

Samal ajal väheneb Briti majanduse mahajäämus Saksamaa majandusest ligi 33 protsendilt 28,8 protsendini. Põhjuseks on Saksamaa aeglasem pikaajaline majanduskasv odava Vene energia kadumise tõttu.

Nii kaotab Saksamaa prognoosi järgi maailma suuruselt kolmanda majanduse tiitli Jaapanile 2026. aastal ning 2027. aastal langeb Euroopa juhtiv majandus pingereas juba viiendale kohale, jäädes alla ka Indiale.

India peaks kasvama maailma suuruselt kolmandaks majanduseks 2035. aastaks ning selle nominaalne maht ületab 10 triljoni dollari sümboolse piiri. Seetõttu ei saa enam tulevikus rääkida USA ja Hiina kahepooluselisest maailmast, sest India roll jätkab maailmas tõusu.

"Tänu tugevatele demograafilistele trendidele ja mitmekesistele majandusalustele, peaks India tõus jätkuma," ütles CERB-i peaökonomist Pushpin Singh The Timesile.

Vene majandust ootab aga pikaajaline langus maailma riikide pingereas. Kui Vene majandus oli sel aastal maailmas suuruselt kaheksas, siis see langeb 11. kohale juba 2024. aastal ning lausa 14. kohale 2038. aastal. Moskva väljavaated on kesised sanktsioonide mõju tõttu.

Kuigi Hiina majanduskasv on kasvanud eelmisel ja sel aastal oodatust aeglasemalt kinnisvarasektori probleemide tõttu, ennustab CEBR siiski, et Peking pälvib maailma suurima majanduse tiitli 2037. aastaks.

"Hiina majandus on elanud üle mitu ebastabiilset aastat. Samas jäävad majanduse tulevikuväljavaated tugevateks ning me ennustame, et Hiina võtab USA-lt maailma suurima majanduse tiitli järgmise 15 aasta jooksul," ütles CEBR-i ökonomist Sam Miley.

Samas ennustab mõttekoda, et USA tõuseb uuesti maailma suurimaks majanduseks juba 2050. aastate jooksul, sajandi lõpuks peaks aga maailma suurimaks majanduseks tõusma India. Seetõttu jääb Hiina hiilgeaeg üürikeseks.

CEBR-i arvutuste järgi kahekordistub globaalse majanduse maht järgmise 15 aasta jooksul: kui selle aasta maailmamajanduse mahuks on 104 triljonit dollarit, siis 2038. aastal ulatub globaalne majandus 219 triljoni dollarini. Suurima panuse peaks andma selliste arenguriikide kasv nagu Vietnam, Bangladesh ja Filipiinid.

Majandusteadlaste sõnul pole kliimamuutustega seotud probleemid kadunud, kuigi viimase aja geopoliitilised ja majanduslikud raskused on jätnud need tahaplaanile. CEBR ennustab, et kliimamuutustega kaasnevad negatiivsed tagajärjed hakkavad mõjutama maailma eriti sajandi teisel poolel.

Mõttekoda ennustab samuti inflatsiooni aeglustumist tuleval aastal tänu keskpankade rangele rahapoliitikale, kuigi sellega kaasneb ka madalaim aastane majanduskasv alates 2002. aastast.

Briti rahandusminister Jeremy Hunt oli uuringu tulemustega rahul.

"Need, kes halvustavad Briti majandust, eksivad. Alates 2010. aastast oleme kasvanud kiiremini kui ükskõik mis muu suur Euroopa majandus ning CEBR ennustab, et me kasvame pikas plaanis Prantsusmaast ja Saksamaast kiiremini," ütles Hunt.