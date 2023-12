USA ründas Iraani toetatud relvarühmituste tugipunkte Iraagis

USA kaitseminister Lloyd Austin ütles, et USA sõjavägi korraldas esmaspäeval Iraagis rünnakud kolmele Iraani toetatud relvarühmituste tugipunktidele.

Vasturünnak korraldati pärast seda, kui USA ja liitlaste sõjaväebaasi Iraagis tabas droon.

Kolmest rünnakupaigast kahes teatati ka ohvritest. Vähemalt üks Iraani-meelse üksuse võitlejatest sai surma ja 24 haavata, ütlesid Iraagi julgeolekuallikad.

Siseministeeriumi ametniku sõnul oli kahe rünnaku sihtmärk Hashed al-Shaabi tugipunkt Bābili kubernerkonna pealinnas Hillas, kus sai surma üks ja haavata 20 võitlejat. Veel neli sai haavata eraldi rünnakus riigi lõunaosas Wāsiti kubernerkonnas.

Washington on korduvalt rünnanud Iraani ja selle liitlaste kasutatavaid baase Iraagis ja Süürias vastuseks kümnete rünnakute eest ameeriklaste ja liitlasvägede pihta piirkonnas pärast 7. oktoobril alanud Iisraeli-Hamasi sõda.

"USA sõjavägi korraldas vajalikke ja proportsionaalseid rünnakuid kolmele rühmituse Kataeb Hizbollah ja sellega seotud relvarühmituste kasutatavale rajatisele Iraagis," ütles Austin avalduses.

"Need täppislöögid on vastus mitmetele rünnakutele USA töötajate vastu Iraagis ja Süürias Iraani toetatud relvarühmituste poolt. Sellega on seotud ka rünnak Arbili baasile varem päeval," ütles kaitseminister.

Rünnakus sai haavata kolm ameeriklast, neist ühe vigastused on rasked, ütles USA riikliku julgeoleku nõukogu kõneisik Adrienne Watson avalduses.

President Joe Biden viidi kurssi rünnakuga, mis pandi toime kamikaze-drooniga. Eelnevalt andis riigipea kaitseministeeriumile käsu valmistada ette vastus rünnakule ning seejärel pidas ta telefonikõne Austini ja teiste riikliku julgeoleku ametnikega rünnaku toimumise ajal.

Avalduse kohaselt on vaenulikes oludes võitleva ameerika sõjaväelise isikkoosseisu kaitsmine kõrgeima tähtsusega ning Washington vastab enda valitud ajal ja viisil, kui taolised rünnakud peaksid jätkuma.

Droonirünnaku tunnistas omaks Islamivastupanu Iraagis – omanäoline moodustis, kuhu kuuluvad relvarühmitused, mil on sidemed Hashed al-Shaabi koalitsiooni endiste omakaitseväelastega, mis nüüdseks on lõimitud Iraagi regulaararmee koosseisu.

USA sõjaväe kogutud statistika kohaselt on Iraagis ja Süürias ameerika sõjaväelaste vastu korraldatud alates 17. oktoobrist 103 rünnakut, neist enamiku on enda omaks tunnistanud Islamivastupanu Iraagis, mis seisab vastu USA vankumatule Iisraeli toetamisele juudiriigi sõjas Palestiina islamistliku äärmusrühmituse Hamas vastu Gaza sektoris.

Iraagis viibib umbes 2500 ja Süürias umbes 900 ameerika sõjaväelast, kelle ülesanne on osaleda Islamiriigi taastekke tõkestamises. Islamistliku terrorirühmituse võitlejad kontrollisid pea kümmekond aastat tagasi märkimisväärseid maa-alasid mõlemas riigis, kuid kohalikud maaväed koos rahvusvaheliste liitlaste õhurünnakute toega lõid nad mitu aastat kestnud verises relvakonfliktis võimsalt tagasi ja sundisid taanduma kitsastele kõrbealadele.