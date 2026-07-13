USA korraldas mitu rünnakulainet Iraani sihtmärkide pihta

Ühendriikide sõjavägi teatas ööl vastu esmaspäeva, et alustas uusi rünnakuid Iraani vastu. Tegemist oli viimase ööpäeva jooksul juba kolmanda rünnakulainega.

Rünnakute eesmärk oli hävitada Iraani raketi- ja õhutõrjesüsteeme, droonide ja relvade ladusid ning muid sõjalisi objekte Hormuzi väina ümbruses. Lisaks hävitati Iraani revolutsioonilise kaardiväe kiirpaate, mida USA teatel kasutatakse kaubalaevade ründamiseks, vahendas The Wall Street Journal.

USA sõjaväe pressiesindaja kapten Tim Hawkins ütles, et umbes samal ajal hakkasid Iraani revolutsioonikaardi üksused ründama Hormuzi väina läbivaid tsiviillaevu. Tema sõnul on USA väed seni alla tulistanud ühe Iraani tiibraketi ja ühe ründedrooni.

Viimane Ühendriikide rünnak toimus pärast varasemate rünnakute seeriat, mille käigus hävitasid USA väed Iraanile kuuluvaid raketi- ja õhutõrjesüsteeme. Iraan on andnud vastulööke USA baasidele, mis asuvad Kuveidis, Bahreinis ja Jordaanias.

Olukord on muutunud üha pingelisemaks, sest viimased rünnakud seavad kahtluse alla eelmisel kuul sõlmitud relvarahu. Kokkuleppe eesmärk oli peatada sõjategevus 60 päevaks, taastada laevaliiklus Hormuzi väinas ning luua võimalus jätkata läbirääkimisi Iraani tuumaprogrammi üle.

USA ametnike teatel on Iraani revolutsioonikaart neid jõupingutusi järjepidevalt õõnestanud ja jätkab rünnakuid kaubalaevade vastu.