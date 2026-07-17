USA ründas õhulöökidega Iraanis asuvaid sildu

USA sõjavägi andis kuuendat päeva järjest õhulööke Iraanis asuvate sihtmärkide pihta ning üks asjaga kursis olev ametnik ütles, et Ühendriigid ründasid mitut silda, püüdes nii katkestada islamiriigi varustustee Hormuzi väinas asuvasse sadamalinna ja mereväebaasi.

Iraani riiklik meedia teatas, et USA andis löögi sillale, mis asub sadamalinna Bandar Abbasi lähistel. Bandar Abbasis asub ka oluline mereväebaas, mida Iraani revolutsioonikaart kasutab Hormuzi väina läbivate laevade ründamiseks, vahendas The Wall Street Journal.

Iraan vastas rünnakutega USA liitlaste vastu Lähis-Idas ja jätkas rünnakuid ka kaubalaevade vastu. Iraani sõjaväejuhid hoiatasid, et kui USA jätkab Iraani taristu ründamist, võetakse sihikule Ühendriikide liitlaste taristu.

Valge Maja pressiesindaja Karoline Leavitti sõnul jätkab Iraan aga USA-ga läbirääkimisi ja soovib jõuda kokkuleppele, sest riik kannab ränki kaotusi.

USA jätkab veel ka Iraani sadamate ja rannikuala mereblokaadi, mille eesmärk on piirata riigi majandustegevust. USA keskväejuhatus (CENTCOM) teatas, et on viimastel päevadel suunanud ümber kolm laeva ja peatanud ühe aluse, mis ei allunud Ühendriikide korraldustele.