Taiwani võimupartei presidendikandidaat süüdistas opositsiooni kommunismilembuses

Lai, kes on ühtlasi praegune Taiwani asepresident, ütles, et KMT on mitte ainult loobunud kommunismivastasusest, vaid on lausa hakanud kommuniste toetama.

Pekingi valitsejad on korduvalt nimetanud DPP kandidaati separatistiks ning on maalinud hääletust valikuna sõja ja rahu vahel.

"Iga kord, kui Taiwanil toimuvad valimised, Hiina sekkub alati, lootes toetada Hiina-meelset administratsiooni," ütles Lai otse-eetris toimunud üritusel, millest võtsid osa ka teised presidendikandidaadid Hou ja endine Taipei linnapea Ko Wen-je. Viimane esindab väikest Taiwani Rahvaparteid, mis püüab esineda kahe äärmuse vahele jääva tsentristliku jõuna.

Hiina võimud kirjeldavad Taiwani valimisi siseriikliku küsimusena ning kutsuvad DPP süüdistusi sekkumises katseks mobiliseerida oma valijaid.

Ometi on DPP süüdistustel alust, sest viimasel ajal on Taiwani sotsiaalmeedias hakanud levima palju tõendamata väiteid, mille allikaks peetakse Hiinat, vahendab Politico.

Nii levis sotsiaalmeedias kuulujutt, justkui USA oleks nõudnud Taiwanilt bioloogiliste relvade arendamist. Teise kuulujutu järgi nuhkivat DPP oma konkurentide järele.

Kuna üritusel polnud kandidaatidel lubatud üksteisega väidelda, vaid iga kandidaat lihtsalt sai esitada oma seisukohti sõnavõtus, vastas Hou süüdistustele pärast programmi lõppu.

Hou ütles ajakirjanikele, et tegemist on laimuga tema erakonna vastu, mille eesmärk on maalida KMT "punaseks", viidates Mandri-Hiina kommunistide tunnusvärvile.

"Me ei vaja valimisi, milles levitatakse laimu ning maalitakse [meid] punaseks, ning meil pole vaja ideoloogilist manipuleerimist," sõnas Hou.

KMT on tavaliselt edendanud tihedamaid sidemeid Hiinaga, kuid eitab, et see tähendaks Pekingi võimude toetamist. Nii nagu DPP, ütleb KMT, et ainult Taiwani inimesed saavad saare tuleviku üle otsustada.

My Formosa portaalil avaldatud küsitluste keskmine viitab, et Lai säilitab jätkuvalt esikohta, kuid tema edumaa Hou ees on vähenenud. Ametis olevat asepresidenti toetab 35,2 protsenti valijatest, samas kui Hou toetus on 30,6 protsenti ja Ko jääb kolmandale kohale 19,6 protsendiga. Samas on mõnedes küsitlustes võitlus veelgi tasavägisem ja Lai edumaa Hou ees on sisuliselt olematu.

Valimised võidab enim hääli saanud kandidaat, mistõttu tähendaks ükskõik mis kandidaadi isegi ülinapp edumaa automaatset võitu.

Samal ajal suurendab Peking survet Taiwanile, väljendades valmidust saar mandriga "taasliita" vajadusel isegi jõu abil. Samuti hoiatab kommunistlik partei teisi riike Taiwani toetamise eest.

Samal päeval kui presidendikandidaadid jagasid oma mõtteid Taiwani televaatajatega, ütles Hiina president Xi Jinping, et Hiina peab takistama ükskõik kellel Taiwani Hiinast eraldada.

Xi võttis sõna Mao Zedongi 130. sünniaastapäevale pühendatud üritusel. Hiina kommunistliku partei juhi sõnul peab Taiwani Hiinaga taasliitma ning taasliitmine leiab aset niikuinii.