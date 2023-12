Kliimaministeerium proovib Nordicat müüa seitsmele kosilasele

Kliimaministeerium on Eesti riikliku lennufirma Nordica müümiseks võtnud ühendust seitsme huvilisega Euroopast, kellest vähemalt ühega plaanitakse jaanuariks tehingus esialgsele kokkuleppele jõuda. Samas on valmimas ka erikontrolli analüüs ettevõttes toimunu kohta.

"Enne jõule said esimesed materjalid huvilistele välja saadetud ja jaanuari esimestel nädalatel ootame täpsemat tagasisidet. Protsess on natukene ametlikuma käigu saanud," ütles kliimaministeeriumi liikuvuse asekantsler Sander Salmu ERR-ile.

Kui novembris ja detsembris kohtuti võimalike huvilistega, siis nüüd on Salmu sõnul müüki nõustav Superia saatnud seitsmele võimalikule huvilisele esialgse info.

Kui ettevõtted Nordica ostmisest on huvitatud, siis kliimaministeerium on valmis neile täpsemalt ja rohkem infot andma. Näiteks konfidentsiaalsuslepingu allkirjastamisel avama andmelao ja ka kohtuma, rääkis Salmu.

Salmu sõnul on kõik seitse võimalikku ostjat Euroopa ettevõtted. "Lähtusime nendest, kes Euroopas toimetavad ja on valdkonnaga kursis. Et me ei peaks hakkama täitsa nullist piltlikult öeldes tutvustama, mis on Euroopa ja kuidas siin lennundus käib," ütles Salmu.

Nordical ei lähe praegu hästi. Kui möödunud aastal teenis ettevõte 90,6 miljoni euro suuruse käibe juures 1,5 miljonit eurot kasumit, siis käesoleva aasta esimese üheksa kuuga jäädi kahjumisse 11,9 miljoni euroga. Septembri lõpus oli ettevõtte omakapitali järel 19,45 miljonit eurot.

Salmu sõnul mingit plaani ettevõttesse maksumaksja raha juurde panna ei ole ja kui ettevõte saab müüdud, otsustab uus omanik juba ise selle lisakapitaliseerumise üle. Kui Nordicat lähikuude jooksul müüdud ei saa, ei pruugi see enam tegevust jätkata. "Ei saa välistada rasket otsust, et tuleb ettevõtte tegevus lõpetada," ütles Salmu.

Kliimaministeerium on valmis ettevõtte müüma nii tervikuna kui ka osade kaupa – näiteks Xfly kaubamärgi alt regionaalseid allhankelende pakkuva tütarfirma Regional Jet eraldi ja Nordic Aviation Groupi eraldi. Aktiivses müügis ei ole praegu lennukeid omav ja neid Nordicale välja rentiv teine riigifirma Transpordi Varahaldus, kuigi ka sellest on kavas loobuda.

Transpordi Varahaldusest, mis ei ole nii raskes olukorras kui Nordica, müügi ajakava otseselt paika pandud ei ole, kuid peale Nordica müüki võiks valitsus selle üsna kiirelt kokku leppida, märkis Salmu.

"Järgmise aasta jooksul hakkab kindlasti ettevalmistus pihta. Aga jah, seal seda ajakava otseselt ei ole, aga meil ei ole ühtegi põhjust oodata müügiga edasiminekuga," lisas Salmu.

Erikontroll on valmimas

Lisaks aktiivsele müügile, on vaikselt valmimas ka erikontroll, mis peaks vastama küsimusele mis Nordicas valesti läks. Salmu sõnul sai kliimaministeerium sellest lühikokkuvõtte detsembri teisel nädalal.

Midagi üllatuslikku ja väga uut uurimise käigus ei tuvastatud. "Ei olnud, et mingit uut otsust oleks vaja üldkoosolekul näiteks vaja vastu võtta, aga tegemist on esimese ülevaatliku raportiga. Ootame selle lõpptulemused ära ja ei välista, et selle peale ikkagi mingeid otsuseid tuleb teha," märkis Salmu.

Samas ei välistanud ta, et kui lõppraport peaks soovitama, et Nordica võiks esitada mingisuguseid nõudeid oma eelmise juhtkonna suhtes, siis ka nii tehakse.